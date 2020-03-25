Ирина Гехт опровергла информацию о взимании платы с пожилых да доставку лекарств и продуктов

Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт опровергла появившуюся информацию о взимании платы с пожилых людей, находящихся на самоизоляции, за услуги по доставке продуктов и медикаментов в период распространения коронавирусной инфекции.

По ее словам, в списках одиноко проживающих южноуральцев старше 65 лет на сегодня состоит более 100 тысяч. «В выходные в режиме горячей линии начало работать учреждение социальной защиты, полностью за сутки организованное под эти нужды», - отметила первый вице-губернатор. С понедельника открыты горячие линии в комплексных центрах области. Уже за первые сутки была оказана помощь 833 пожилым.

«Бесплатна только сама услуга по доставке, продукты приобретаются за счёт заявителя», - уточнила Ирина Гехт.

Напомним, в России начал работу телефон «горячей линии» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет. По номеру 8 (800) 200 34 11 россияне старше 60 лет смогут проконсультироваться по вопросам профилактики коронавируса, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов.

В Челябинской области пожилые люди старше 60 лет, у которых нет родственников и близких, могут обратиться за помощью в центры соцзащиты.

Кроме того, в связи с введением режима повышенной готовности в минсоце региона организована работа телефона «Горячей линии» 8-912-806-84-94.

Ирина Гехт призвала пожилых людей минимизировать свои контакты на две недели. «Если есть вопросы, то можно обращаться в министерство соцотношений, все управления соцзащиты сегодня переориентированы на работу с пожилыми гражданами на дому – звоните, поможем, принесем продукты, лекарства», - пообещала Ирина Альфредовна.