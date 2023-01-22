Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 16.01.2023 по 22.01.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 16 по 22 января 2023 года.

Неделя началась с нового назначения в органах исполнительной власти региона. Заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначена Ирина Балашова с испытательным сроком.

Утвержден список из 44 объектов, ремонта дорого в Челябинской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт и строительство дорог направят более пяти миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 1,9 миллиарда рублей.

В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат» Республики Татарстан. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Челябинске на контейнерных площадках города появились специальные баки для раздельного сбора мусора: желтые, оранжевые или красные. На каждом есть краткая инструкция какие именно отходы туда нужно складывать.

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в связи с низкими температурами воздуха в помещениях медицинского колледжа и их общежития в Кыштыме. В комнатах температура не поднималась выше плюс 8-12 градусов. На рамах такие щели, что на подоконнике и окне образуется толстый слой льда и сосулек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Коркино.

СКР заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области – затоплением канализационными стоками подвалов жилых домов в военном городке в Чебаркуле. Ранее коллектор прорвало в Бакале (Саткинский район), проблема вышла на федеральный уровень и по поручению главы СКР было возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала заместителя главы Миасского городского округа (Челябинская область) Арсена Симонова. Он обвиняется в получении взятки. Позднее суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Торжественно открыли первый в Челябинской области общеобразовательный IT-лицей в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска). Церемония состоялась в день 89-летия региона, 17 января.

В зоопарке Челябинска проснулись медведицы-сестрички Шкода и Забава. Всех обеспокоенных сотрудники зоопарка поспешили успокоить, что это естественное течение процессов, ведь главная причина спячки в природе – переждать период, когда нет еды.

В Челябинской области продолжают выявлять случаи заболевания жителей вирусным гепатитом А. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили причины заражения южноуральцев.

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток. На скамье подсудимых оказались бывшие начальник угрозыска УМВД России по Магнитогорску Руслан Курбанов и оперуполномоченный угрозыска отдела полиции «Левобережный» Андрей Огнев.

Жители Челябинска вместе с православными верующими России и мира встретили праздник Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января на водоемах областного центра выстроились очереди к специально оборудованным купелям, где накануне были установлены теплые раздевалки, проведено освещение.

Челябинская хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие» получила дипломы и звание лауреата II степени XVII Международного конкурса-фестиваля «Песни над Невой». А ансамбль юношей, входящий в ее состав, стал обладателем главного приза - Гран-при, состоявшегося в Санкт-Петербурге.

Новое назначение в мэрии Челябинска. Заместителем главы Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин, ранее занимавший должность начальника управления градостроительных разрешений.