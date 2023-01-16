Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области

Заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначена Ирина Балашова с испытательным сроком.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Балашову Ирину Сергеевну заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, с установление срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в постановлении.

Этим же документом признается утратившим силу постановление от восьмого декабря 2022 года, которым временно обязанности замминистра были возложены на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления минстроя Елену Кузнецову с совмещением со своими основными обязанностями.

Ранее Ирина Балашова в августе-сентябре 2019 года занимала пост начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, а затем трудилась - заместителем начальника управления вплоть до 12 января 2023 года.

Напомним, занимавший пост замминистра - начальника финансово-экономического управления Антон Астахов добровольно ушел в отставку. Он уволился с госслужбы с 18 ноября 2022 года, проработав в этой должности чуть более пяти лет (с июля 2017 года, а с января 2015 года по июль 2017 года был замминистра).

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе (со второго января 2021 года – и.о. министра, с первого апреля 2021 года – министр). Его первый заместитель Иван Белавкин (находится под следствием, с июня 2021 года - в СИЗО). Пока обязанности первого зама исполняет начальник отдела инженерной инфраструктуры Людмила Алпатова (на период отсутствия Белавкина). Должность замминистра занимает Ильгам Мусин (с июня 2022 года).

Еще один замминистра - Кирилл Мозгалев – в октябре 2022 года покинул должность и возглавил главное управление государственного строительного надзора Челябинской области.