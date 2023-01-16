16.01.2023
Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
15.01.2023
В Метлино едва не сгорел отдел полиции
15.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 января (18+)
15.01.2023
Coca-Cola из Ирана теперь продается в Челябинске
14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области
09.01.2023
В Бакале введен режим повышенной готовности в связи с прорывом канализации
11.12.2022
Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
10.11.2022
Замминистра строительства Челябинской области уходит в отставку
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023