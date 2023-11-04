Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 30.10.2023 по 04.11.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 30 октября по четвертое ноября 2023 года.

В Челябинской области с 31 октября по пятое ноября прошел XIII Международный фестиваль национальных культур «Синегорье». В этом году зрителей познакомили с хореографическими и певческими особенностями разных народов семь профессиональных коллективов из разных регионов нашей страны.

На должность главного архитектора Челябинска претендуют шесть человек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 30 октября, сообщила временно исполняющая обязанности начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми. У каждого природного камня-гиганта, украсившего преображенное общественное пространство рядом с Историческим музеем Южного Урала, появилась своя информационная стойка.

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков совместно с Уполномоченным по правам человека на Южном Урале Юлией Сударенко и председателем региональной ОНК Василием Катанэ проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан.

Челябинские ученые из Южно-Уральского государственного университета создали мусоровоз на электродвигателе. Бесшумный и экологичный автомобиль на электродвигателе сейчас проходит стадию испытаний и доработки, как сообщают в российском Минобрнауки.

Челябинская область вошла в список регионов, которые получат федеральные средства на оснащение сельских больниц оборудованием для диагностики сахарного диабета у пациентов. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В Челябинской области стартовала вторая волна приема заявок на конкурс губернаторских грантов для некоммерческих организаций и активных граждан. Финансовую поддержку на развитие социально-значимых проектов предоставят неравнодушным жителям области.

Челябинским журналистам рассказали о строительстве РМК-Арены. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта на Южном Урале.

Утверждена программа развития МУП «ЧКТС» на 2024 год. Депутаты Челябинской городской Думы согласовали инвестиционную программу.

В Челябинске презентовали обновление знаменитого киноцентра «Импульс». В 2024-2025 годах будут обновляться интерьеры знакового культурного объекта Металлургического района.

Утвердили схему ливневой канализации и проект ее реконструкции Челябинска. Документ был рассмотрен на заседании гордумы 31 октября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Златоуст ознакомился с работой новой котельной и запустил один из котлов.

В четверг, второго ноября, в область пришло потепление. На крайнем юге региона ночной воздух прогрелся до плюс шести градусов.

Первого ноября, проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона. Как отметил глава региона, бюджет в Челябинской области сохранит социальную направленность.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить темпы капитального ремонта врачебной амбулатории в Травниках Чебаркульского района, который глава региона посетил с рабочим визитом сегодня, третьего ноября.

Челябинские спортсмены стали серебряными призерами V чемпионата мира по шахбоксу, который проходил в итальянском городе Риччоне с 26 октября по третье ноября.

В Челябинске стартовал новый сезон инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», направленного на работу со слепыми и слабовидящими.