Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.10.2022 по 05.11.2022)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события прошедшей недели.

Неделя началась с задержания ФСБ подозреваемых в хищении денег, выделенных Министерством цифрового развития. Средства предназначались на подключение социальных объектов к сети Интернет. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Сумма ущерба составила более 40 миллионов рублей.

Первый снег выпал в самом начале недели, из-за этого Челябинск встал в пробках, а таксисты взвинтили цены. А к концу недели снегопад накрыл практически всю территорию Челябинской области. Для очистки проезжей части на трассах М-5 "Урал" и А-310 в Челябинской области было задействовано более 100 единиц спецтехники.

В Челябинской области началась осенняя призывная кампания. В рамках которой планируется призвать на военную службу порядка трех тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 27 лет. Первая отправка запланирована на девятое ноября.

В Челябинске вышло 15 новых низкопольных автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе. Технику вывели на маршрут №15 «ЧМК – ПКиО имени Гагарина», - один из самых востребованных и протяженных в Челябинске. С первого ноября началось обслуживание данного магистрального маршрута Челябинской агломерации по многолетнему контракту.

Третьего ноября в Совете Федерации на IX церемонии награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях наградили челябинскую девушку, которая спасла двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа. Екатерине Юльтимуровой вручили медаль «За проявленное мужество».

Заключен меморандум о сотрудничестве между Челябинской государственной филармонией и Корейским обществом. Подписали документ директор филармонии Алексей Пелымский и секретарь по культуре посольства КНДР Ан Ын Чхола. Бессрочный меморандум предусматривает проведение взаимных гастролей и обменов солистами.

Новое назначение. Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен генерал-лейтенант юстиции в отставке Денис Чернятьев. Напомним, что пост главного федерального инспектора по Челябинской области был вакантен с сентября 2021 года.

Участники гуманитарной миссии «Единой России» наварили всем борща. В День народного единства участники челябинской гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области решили отметить по-особенному. Они закупили мясо и овощи и вместе с жителями Геническа сварили борщ.

В День народного единства, который совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери и отмечается четвертого ноября в Челябинске, Магнитогорске и Троицке состоялись общегородской молебен и Крестный ход в защиту воинства и народа. Во время богослужения митрополит Челябинский и Миасский Алексий призвал: «Давайте вознесем крепкую молитву Царице Небесной и попросим ее о том, чтобы она хранила Россию, наше Отечество. Чтобы она хранила наших воинов, которые сейчас отстаивают правду Божию на полях сражений. Чтобы нас всех умудрила и объединила, чтобы мы все делали для того, чтобы Россия была великой, славной и несла правду всему миру».