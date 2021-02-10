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Кадровые перестановки в полиции Челябинска

В полиции Калининского отдела Челябинска новый руководитель. Им стал уроженец Хакасии Василий Горохов.

Сегодня, десятого февраля, начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов представил коллективу полиции Калининского района нового руководителя. Им стал подполковник полиции Василий Горохов, который ранее занимал должность заместителя начальника полиции Копейска.

На этом посту он сменил Андрея Абдулатова. Причину его ухода в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску не озвучили.

Василий Горохов родился в городе Абакан Республики Хакасия. Начал службу в органах внутренних дел в 2005 году в должности оперуполномоченного группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска УВД Копейска.

Ранее полиция Челябинска усилилась борцом с коррупцией. Несколько дней назад был назначен новый заместитель начальника УМВД России по городу. На место Дмитрия Золотухина пришел заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области Андрей Меньшенин.