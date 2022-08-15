«Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском будет курсировать чаще

Со следующего вторника, 23 августа, электропоезда «Ласточка» будут курсировать ежедневно по маршруту Челябинск – Магнитогорск.

«Для удобства пассажиров с 23 августа 2022 года электропоезда «Ласточка» № 7903 Челябинск – Магнитогорск (отправление в 06:30) и № 7904 Магнитогорск – Челябинск (отправление в 17:23) будут курсировать ежедневно», - сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания». Соответствующее решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с высокой популярностью рейсов.

Ранее электропоезда № 7903/7904 курсировали до станции Карталы и обратно. С первого июля этого года рейсы были продлены до Магнитогорска. Поезда отправлялись по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 23 августа «Ласточки» будут отправляться из Челябинска в Магнитогорск в шесть часов 30 минут утра и в 17 часов 45 минут вечера. В Магнитку электропоезд будет прибывать в 10 часов 50 минут и 22 часа пять минут соответственно утренний и вечерний рейсы.

Из Магнитогорска в областной центр «Ласточка» будет отправляться в шесть часов 35 минут и 17 часов 23 минуты, а прибывать к месту назначения в 10 часов 56 минут и 21 час 43 минуты соответственно.

Время в пути составит четыре часа 20 минут.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск». Кроме того, Ласточка перевозит пассажиров между Челябинском и Карталами. На летний период этот маршрут продлили до Магнитогорска.

В ноябре 2022 года планируется запустить скоростные электропоезда «Орланы» между Челябинском и Екатеринбургом.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Ласточки» оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, санитарными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло. Электропоезда также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Пассажирам электропоездов доступны два класса обслуживания: «Стандарт» и «Бизнес» (12 мест для пассажиров, которые расположены в отдельном помещении салона поезда, они оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств).