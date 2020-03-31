Металлурги ЧЦЗ получат бесплатные прививки от клещевого энцефалита

В здравпункте входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода началась ежегодная вакцинация работников против клещевого энцефалита.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «Челябинский цинковый завод», прививочная кампания продлится до 31 мая. Регулярная вакцинация позволит создать устойчивый иммунитет не только от клещевого энцефалита, но и от других опасных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. По оценкам специалистов, современная вакцина способна защитить человека от клещевого энцефалита более, чем в 95% случаев.

- Особенных правил для подготовки не существует – прививка не является тяжелым стрессом для организма и в большинстве случаев переносится достаточно легко. Ограничением является беременность, обострение хронических заболеваний и злокачественные новообразования, – отмечает главный врач здравпункта ПАО «Челябинский цинковый завод» Евгений Загребнев. При этом сотрудникам Челябинского цинкового завода прививку поставят бесплатно и в любое удобное время.