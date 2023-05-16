Новое здание УФНС России в Челябинске готово на 85%

Новое восьмиэтажное административное здание для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области будет сдано в эксплуатацию в 2023 году. На сегодняшний день готовность составляет 85%, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», который отвечает за реализацию объекта.

Напомним, здание общей площадью 15 тысяч квадратных метров возводится в Челябинске на пересечении улиц Труда и Энгельса. Его строительство было начато в сентябре 2021 года. Церемония торжественной закладки капсулы прошла 15 октября 2021 года.

«На строящемся объекте уже завершены кровельные и фасадные работы, а также монтаж окон, витражей и лифтового оборудования., – рассказали в пресс-службе компании. - Ввести в эксплуатацию новое административное здание для налоговых органов Челябинской области планируется в 2023 году».

В настоящее время специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, которую планируется завершить во втором квартале 2023 года, и устанавливают двери. Кроме того, продолжаются работы по устройству внутренних инженерных систем.

B новом здании, рассчитанном на более 970 сотрудников, появятся кабинеты, переговорные комнаты, а также архивное помещение. На первом этаже будет расположен операционный зал для приема посетителей, на восьмом – конференц-зал на 200 мест.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что строительство нового административного здания для УФНС в Челябинске ведётся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодня Управление ФНС по Челябинской области размещается в здании (Челябинск, пр. Ленина, 79), которое примыкает к основному зданию бывшего проектного института и размещается на дворовой территории жилого микрорайона с большой плотностью населения. Часть здания находится в аренде, так как площадь помещения не позволяет разместить всех сотрудников.

Налоговые инспекции Челябинска (по Калининскому, Курчатовскому, Центральном и Ленинскому районам) находятся в непрофильных помещениях, непредназначенных для приема клиентов. Это здания бывших детских садов (находятся в муниципальной собственности), которые эксплуатируются на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных с Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Новое здание позволит существенно повысить качество обслуживания налогоплательщиков. Планировалось, что в новом здании расположится областное Управление и две районных налоговых инспекции Челябинска. А здания бывших детских садов, в которых на сегодняшний день размещаются налоговые инспекции, будут возвращены в муниципалитет.