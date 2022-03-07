О ты, последняя любовь!

В нашей жизни очень много случайностей, и, может быть, иногда их надо воспринимать как подарок судьбы.

…Телефонный звонок прозвенел под вечер восьмого марта в далёком 90-м году. Ирина сняла трубку и услышала очень приятное мужское «алё». С некоторых пор она не ждала никаких телефонных звонков от мужчин, а в праздники тем более. Развод дался слишком тяжело, чтобы снова заводить какие-то отношения с противоположным полом.

- Я вас слушаю, - сухо произнесла Ирина.

- Ириша, это ты? – радостно и взволнованно спросили на другом конце провода.

- Я, говорите! - в её голосе появились требовательные нотки: Ирина не могла понять, с кем она разговаривает, голос был явно незнакомым.

Мужской голос уточнил:

- Я говорю с Ириной Глинской?

- Именно с ней! - разозлилась сорокалетняя голубоглазая блондинка. И услышала в ответ:

- Не сердитесь! Возможно, я ошибся, но я ищу свою первую любовь, её звали так, как вас. Скажите, вам моё имя - Алексей Меркулов – о чём-нибудь говорит?

Ирина смягчилась:

- К сожалению, нет. Глинская – это моя фамилия по мужу, и я не жила раньше в этом городе!

- Что ж, извините, пожалуйста, - Иринин абонент явно расстроился, - до свидания!

Трубку положили. Господи, а голос-то какой приятный! Ирине было жаль, что трубку положили. Но через пять минут звонок повторился. И опять в трубке возник бархатистый мягкий голос:

- А это опять я, Алексей Меркулов! Я забыл поздравить вас с 8-м марта!

- Надо же, не прошло и полгода, - пошутила Ирина и добавила, - вы ищете свою первую любовь, но, может быть, лучше поискать последнюю. Ту, про которую так хорошо сказал поэт Тютчев: «Ты и блаженство, и безнадежность…» Кстати, я готова стать вашей последней любовью! Как вам моя идея?

- Замечательно, тем более что голос у вас очень приятный, хочется верить, что он принадлежит не девяностолетней старушке, пусть и очень симпатичной, а молодой женщине лет сорока!

В этот момент Ирина почему-то подумала, что у них с этим незнакомцем по имени Алексей всё может получиться, как в знаменитой повести «Я, ты, он и телефон». А почему бы и нет? Одиночество измучило, сын вырос и живёт отдельно, как и его отец. Только сын уехал от неё совсем недавно, а бывший муж так давно, что, кажется, она и не помнила, как они жили с ним вместе. Помнилось только его вечное недовольство и занудство. Ирина не так резала хлеб, подавала то слишком горячий, то слишком крепкий, то ещё какой-нибудь не такой кофе… Ещё не так одевалась, не так стриглась… в общем, всё делала не так! И наконец-то ей стало понятно: она всё делала правильно, просто её муж был предназначен не ей, а какой-то другой женщине. Ирина оказалась права: у мужа появилась другая женщина, которая всё делала так, как надо. Что ж, бывает! Не всегда с первого раза можно встретить свою половинку.

Развод тем не менее дался Ирине очень тяжело, да и страшно было остаться одной с двенадцатилетним сыном в уже очень непростые времена. Но быть свободной оказалось значительно лучше, чем предполагалось. Ирина обрела покой, какую-то гармонию и даже уверенность в себе. Сын с удовольствием ел всё, что готовила мама, во всём помогал, понимая, что он единственный мужчина в доме. Он сам всему научился, так что его Катюше просто повезло с мужем, который, как говорится, от скуки на все руки…

- Так что же мы с вами будем делать, моя последняя предполагаемая любовь? – поинтересовался Алексей. - Я же должен вас увидеть! Кстати, я свободен, как ветер, а вы?

- Знаете что, а давайте подумаем до завтра. Буду ждать вашего звонка в это же время. Да, я тоже свободна, как ветер, как птица, как облака в небе…

- Договорились! – кажется, абонент Ирины был очень доволен развивающимися событиями. Ирина, ещё раз с праздником! Жаль, что не могу подарить вам цветы, но уверен: у меня ещё будет шанс это сделать.

- До свидания, Алексей! Спасибо вам, вы невольно скрасили мой сегодняшний день. С некоторых пор я очень не люблю праздники, слишком одиноко себя чувствую!

Весь следующий день Ирина как будто летала на крыльях, бесконечно подходила к зеркалу, поправляла волосы, а коллеги в отделе поглядывали с недоумением: с Ириной за один день что-то произошло! А она смеялась и успокаивала себя: «Ну, подумаешь, что мне не сорок, а сорок два, выгляжу-то я всё равно на тридцать пять!». Кое-как дождалась конца рабочего дня, в магазины не заходила, неслась домой на всех парах.

Вечером раздался телефонный звонок:

- Ирина, добрый вечер! Верите, кое-как дождался этой минуты, чтобы ещё раз услышать ваш голос! Целый день думал о вас, пытался представить, какая вы! Мне, между прочим, сорок пять лет. А вам? У вас очень молодой голос!

- Очень рада вас слышать, Алексей! Если честно, то я очень боялась, что вы не позвоните! У вас тоже очень приятный голос, и имя очень хорошее. Оно гармонирует с вашим мягким голосом!

- Мне многие говорят, что у меня приятный голос. Я ведь немного пою, вот встретимся, обязательно спою вам под гитару! Не уверен, что внешность моя вам понравится… Но не будем сейчас об этом. Вы знаете, я ведь здесь в командировке. В детстве и юности я жил в этом городе. И очень любил Ирину Глинскую, свою одноклассницу. Она меня всегда отвергала, потому что была первой красавицей в классе. После школы поступил в институт, на последнем курсе женился на однокурснице. Не сложилось, и уже несколько лет я один. И вот я оказался в городе своего детства и юности, взгрустнулось. Вспомнил свою первую любовь, стал искать по справочнику её фамилию, нашёл. Только не её, а вас! Вообще я инженер, работаю в наладке, почти всё время мотаюсь по командировкам. Что это я всё о себе! Расскажите теперь вы о своей жизни, мне всё интересно!

Ирина выложила ему всё о себе, ничего не приукрашивая. Она не видела своего собеседника, но даже на расстоянии от него исходило какое-то мужское обаяние, какая-то сила. И ей уже хотелось прижаться к его плечу или уткнуться в грудь… Как всё это, однако, было странно!

Алексей должен был пробыть в командировке ещё десять дней. Каждый вечер Ирина уютно устраивалась на диване и ждала звонка. За десять вечеров собеседники неплохо узнали друг друга, вскоре они перешли на «ты». Говорили подолгу и не хотели прощаться. Встретиться решили перед отъездом Алексея. Решили сознательно. Если вдруг чьи-нибудь надежды не оправдаются, тогда они больше не увидятся.

Да, встречи боялись и он, и она. Вдруг она всё испортит!

…Ирина шла по перрону на дрожащих, подгибающихся ногах к его поезду, к его вагону. Они узнали друг друга сразу. У него было сияющее лицо и застенчивая улыбка, а в руках он держал огромный букет алых роз. Совсем скоро непонятным образом в его объятьях очутилась миловидная голубоглазая женщина. Она почему-то плакала, уткнувшись ему в грудь, а он неловко гладил её по волосам и шептал: «Я представлял тебя именно такой!» А Ирина подняла на него счастливые заплаканные глаза и требовательно спросила: «Я подхожу на роль твоей последней любви?»

Ответ на этот вопрос дала их дальнейшая жизнь длиной в тридцать с хвостиком лет. Жизнь, наполненная счастьем! Теперь Ирина обожала праздники, особенно 8 Марта…