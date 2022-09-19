Памятник Пушкину, стела в Армянске: южноуральские шефы в гуще крымских событий

Фото: Со страниц Игоря Михайлова и Василия Телиженко в ВКонтакте

Делегация Челябинской области продолжает свой военно-шефский автопробег по Республике Крым.

Сегодня, 19-го сентября, южноуральцы побывали в обновленном сквере села Суворово города Армянска, о чем на своей странице в ВКонтакте рассказал руководитель автопробега – председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов.

«За полгода, с апреля, был качественно проделан большой объем работ и в селе вокруг обелиска Герою Советского Союза Ивану Бережному появилась отличная зона отдыха и спортивный городок! С руководством города - надежными соратниками и деятельными патриотами возложили цветы к обелиску. Спасибо товарищам из Еманжелинского района за такой лаконичный гранитный обелиск!» - сказал Игорь Михайлов.

В пятницу, 16-го сентября, в сквере «Титан» Армянска южноуральцы приняли участие в историческом для всего Крыма событии - торжественном открытии стелы «Армянск - населенный пункт воинской доблести». Глава администрации Армянска Василий Телиженко выразил городам-побратимам Челябинской области благодарность за участие в мероприятии.

«Председатель Госсобрания Республики Владимир Константинов напомнил участникам о славной истории российского Крыма и вкладе Армянска в защиту Отечества. Глава города Игорь Нижник поблагодарил всех, кто принял решение о награждении Армянска высоким статусом и помог создать памятную стелу в честь подвигов созидателей и защитников Отечества. От уральских побратимов поздравил горожан с праздником. Очень тепло пообщались с ветеранами и кадетами! Нашли землячек с Урала!» - сообщил своим подписчикам Игорь Михайлов.

Как подчеркнул Василий Телиженко, «стела - это дань памяти героизму воинов и жителей Армянска, которые во время Великой Отечественной войны одними из первых в Крыму столкнулись с врагом и в этом противостоянии проявили особое мужество и героизм».

Отметим, утром этого дня в лицее №2 Армянска южноуральцы провели урок «Прививка против нацизма» и дали старт #марафонособоважныхдел в кадетском классе образовательного учреждения.

«Замечательный директор Виктория Рубан представила удивительную работу коллектива и достижения в нескольких направлениях. С кадетами посмотрели видеоурок. Герой России Сергей Зяблов и ветеран ОМОН Андрей Чистяков тоже пообщались с ребятами, и все вместе решили продолжать нашу дружбу!» - рассказал Игорь Михайлов (юные лицеисты также принимали участие в открытии памятной стелы).

А 17-го сентября гости с Южного Урала приняли участие в еще одном значимом для Армянска событии - открытии здесь бюста великого русского поэта, «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. Важно, что его крымскому городу подарили как раз таки друзья Армянска из городов-побратимов Челябинской области.

Василий Телиженко опубликовал на своей странице в ВКонтакте видео с церемонии открытия памятника гениальному поэту.

К слову, перед автопробегом, покидая на время родной Южный Урал, участники путешествия – Игорь Михайлов, Герой Российской Федерации Сергей Зяблов, член Совета шефов воинских частей региона Алексей Коновалов и Андрей Чистяков - оценили установку бюста первого космонавта Земли Юрия Гагарина на проспекте его имени в Златоусте. Именно Сергей Зяблов - инициатор установки и участия любимого Златоуста в проекте «Аллея российской славы» - открывал в Армянске памятник Пушкину.

В Крым участники автопробега повезли немало подарков. Так, перед Крымским мостом южноуральцы встретились с полковником Росгвардии, кавалером орденов Мужества, членом Совета Федерации Сергеем Колбиным. Как отметил Игорь Михайлов, в недавнем прошлом боевой командир ОМОН Севастополя «Беркут», он и сейчас активно решает задачи укрепления правопорядка и обороноспособности нашей страны.

«От имени Совета шефов воинских частей вручили соратнику наградной нож Златоустовской оружейной фабрики, книги об уникальном искусстве мастеров Южного Урала. Герой России Сергей Зяблов и кавалер ордена Мужества Андрей Чистяков - ветераны ОМОН обсудили вопросы взаимодействия», - рассказал Игорь Михайлов.

Отметим, в Челябинске путешественников в дальнюю дорогу провожали член Центрального штаба Бессмертного полка Елена Скорнякова, председатель регионального отделения Поискового движения России Евгений Гуринович и представители библиотеки имени Пушкина, которые передали для побратимов и гражданских активистов Крыма краеведческую литературу и книги Пушкина.

«От правительства Челябинской области везем отличникам учебы, педагогам, лидерам молодежи и ветеранов уникальные альбомы о Южном Урале», - отметил Игорь Михайлов.

Напомним, автопробег «Челябинск - Златоуст - Армянск – Севастополь – Ялта – Челябинск» стартовал 13-го сентября. Кроме прочего, южноуральцы повезли в Крым шефскую помощь для моряков большого десантного корабля «Цезарь Куников».

В 2022-м году это уже второй автопробег, который шефы Челябинской области совершают в Крым (первый стартовал в конце марта).