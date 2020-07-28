ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Работающие южноуральцы старше 65 лет могут продлить больничный еще на две недели

Общество
Сегодня, 09:52
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции еще на две недели.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ, граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные на срок действия режима самоизоляции в регионе. Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в области до 29 июля.

Согласно пункта 16 постановления №146-рп правительства области, южноуральцам 65 лет и старше на этот период предписано с 27 июля до 9 августа «соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций» социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом».

Таким образом, работающие южноуральцы старшего возраста смогут продлить электронные больничные до девятого августа.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

Справка.

Изначально возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для всех работающих россиян 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, далее до 11 мая), а затем Указом президента руководители субъектов РФ были наделены правом по продлению режима самоизоляции в своих регионах для граждан в возрасте 65 лет и старше.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 16:11
В районной больнице Верхнеуральска сменился главврач
Общество
Вчера, 14:39
В санатории «Металлург», где организованно отдыхают дети, выявлен случай коронавируса
Общество
Вчера, 13:21
За сутки умер один пациент с коронавирусом из Златоуста
Общество
Вчера, 11:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 128 случаев коронавируса
Вчера, 15:46
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
Вчера, 15:08
Новая инфекционная больница в Челябинске будет сдана к зиме 2020 года
Вчера, 14:39
В санатории «Металлург», где организованно отдыхают дети, выявлен случай коронавируса
Вчера, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера
Вчера, 13:51
Более 270 семей из Коркино, Челябинска и Копейска получили в июле ключи от новых квартир
Вчера, 13:21
За сутки умер один пациент с коронавирусом из Златоуста
Вчера, 11:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 128 случаев коронавируса
Вчера, 11:16
Победитель акции «Большие Гастролли» отправится в Дубай
Вчера, 10:36
Жители Тракторозаводского района Челябинска просят власть о помощи в создании спортзала
26.07.20 12:12
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Общество
Вчера, 16:48
В Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте вновь режим «черного неба»
Общество
Вчера, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера
Новости
Вчера, 17:30
Общество
Еще не привыкшие к сухим фонтанам челябинцы используют их в качестве душа и загрязняют
Вчера, 16:21
Происшествия
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
Вчера, 16:01
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Вчера, 15:56
Общество
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Вчера, 15:50
Происшествия
Водитель Лексуса рассказал, как сбил насмерть пешехода в Челябинске
Материалы рубрики
Вчера, 17:30
Общество
Еще не привыкшие к сухим фонтанам челябинцы используют их в качестве душа и загрязняют
Вчера, 16:01
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Вчера, 15:56
Общество
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Вчера, 15:46
Общество
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
26.07.20 12:12
Общество
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Теги
коронавирус
больничные
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика