Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил определить системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением в регионе.

Соответствующие распоряжения были даны 18 мая на аппаратном совещании с главами городов и районов.

В период аномальной жары, которая сейчас установилась в регионе, обеспечение питьевой водой становится наиболее актуальной темой. Особенно в сельских территориях.

На сегодня дефицит питьевой воды и ограничение ее подачи испытывают жители нескольких муниципальных образований. Жалобы поступают из Еткульского района, поселка Батуринский (Еманжелинский район), Бакала (Саткинский район), Фершампенуза и Копейска.

В ряде территорий для частичного решения проблемы организован подвод питьевой воды для населения.

«Подвоз воды – это временное решение. Важно по каждому муниципалитету определиться с системными решениями не только в тактическом, но и стратегическом плане», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил минстрою совместно с главами провести соответствующую работу по определению этих решений и предоставить ему выработанные предложения.

Напомним, в 2020 году за счет средств областного бюджета было закуплено 10 автоцистерн емкостью от трех до десяти кубометров воды.

Регион был поделен на четыре условных куста, в каждом в которых определены узловые точки для сосредоточения спецмашин. Таким образом, в случае возникновения ЧС время следования спецмашин с водой до любой точки области составит не более двух часов.

В центральном кусте две цистерны выделены Копейскому городскому округу, по одной – Еманжелинскому, Увельскому и Еткульскому районам.

В горнозаводской зоне спецмашины получили Златоуст и Саткинский район, в южном кусте – Брединский, Варненский и Нагайбакский районы. На севере области - Нязепетровский район, Верхний Уфалей и Карабаш.

Главам проблемных муниципалитетов - Златоуста, Копейска, Сатки, Еманжелинска, Варненского, Брединского, Увельского, Нязепетровского и Нагайбакского районов - поручено взять на личный контроль вопросы питьевого водоснабжения.

Также совместно с минстроем необходимо определить системные решения по улучшению ситуации.