Текслер: Реализуемый комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения Covid-19
Комплекс противоэпидемиологических мер, реализуемый властями Челябинской области, позволил не допустить взрывного характера распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в регионе.
Соответствующую оценку дал губернатор Алексей Текслер на совещании с социальным блоком правительства
«Реализуемый нами комплекс мер позволил не допустить в регионе взрывного распространения COVID-19», - констатировал губернатор.
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе были предприняты ряд мер, в том числе с 19 марта введен режим повышенной готовности, который пока продлен до 31 мая (в рамках режима самоизоляции запрещено без необходимости покидать свои дома). В области наращиваются темпы тестирования. По данным Роспотребнадзора, обследовано на новую коронавирусную инфекцию 102 тысячи 515 жителей Челябинской области, в том числе за последние сутки – 2 тысячи 703 южноуральца. Исследования на COVID-2019 проводятся в 17 лабораториях, расположенных в четырех муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. По охвату тестированием регион входит в десятку лучших по стране.
Приняты меры для мобилизации систем здравоохранения и социальной защиты для работы в условиях пандемии.
«Для оказания своевременной медицинской помощи оперативно была проведена переподготовка специалистов, развернуто две тысячи 537 коек, в том числе с реанимационной защитой. Все койки оборудованы в надлежащем объеме кислородом, аппаратами ИВЛ», - отметил Алексей Текслер.
Челябинская область имеет хорошие показатели и по второму критерию выхода из режима ограничений (всего их три) – свободный коечный фонд. «В регионе по-прежнему остаются свободными более 50% госпитальных коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Более того, досрочно, хотя срок был 15 мая, развернули ещё 405 коек для долечивания», - уточнила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
С 12 мая в области введен обязательный масочный режим. По поручению Алексея Текслера более 100 тысяч бесплатных масок были направлены в Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст. Студенческие отряды ежедневно раздают в общественных местах маски и информационные памятки.
«Мы эту акцию будем продолжать. Сегодня мы видим, что ажиотажный спрос, который появился на момент введения масочного режима, спадает. Наступила уверенность, что маски есть, их можно купить в любой момент, мы отслеживаем наличие масок в аптечной сети», – заявила Ирина Гехт.
Стражи порядка ежедневно патрулируют улицы города и общественные места, проводят профилактические беседы, информируют горожан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и использования СИЗ. Сотрудники ГИБДД также проверяют использование медицинских масок водителями и пассажирами общественного транспорта.
«В результате мы имеем сегодня непростую, но контролируемую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции», - подчеркнул Алексей Текслер.
По состоянию на 19 мая в регионе подтверждено 1 тысяча 885 случаев коронавируса. За 18 мая отмечено сокращение суточного прироста новых инфицированных. При этом число выздоровевших за сутки выросло.
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