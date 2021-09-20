Шамне объяснил причину непорядка на тротуарах улицы Труда в центре Челябинскя

Заместитель главы Челябинска по вопросам строительства объяснил причины непорядка на тротуарах улицы Труда в центре города, в районе новой набережной реки Миасс за государственной филармонией. Оказывается, причина в строительстве тяговой подстанции.

Участки тротуара вдоль нового общественного пространства засыпаны камнем, ходить по ним неудобно, люди недоумевают и жалуются. На данную проблему в своем сообществе обратил внимание и челябинский урбанист Лев Владов, возмутившись, что вход в новый сквер, у бизнес-дома «Ньютон» (Сквер искусств является частью набережной), отрезан со всех сторон.

Заслушав доклад своего заместителя, глава Челябинска Наталья Котова поручила установить аншлаги с информацией о строительстве подстанции (чтобы жители не удивлялись отсутствию благоустройства вокруг сданного сквера), выставить ограждения и проложить для пешеходов временные дорожки, чтобы они не ходили по насыпи и не шли по проезжей части, где снят асфальт.

Владимир Шамне отметил, что вопросы у населения возникают не только по улице Труда, но и в связи с проведением работ на улицах Кирова и Пушкина.

«Причина в строительстве тяговой подстанции в Центральном районе, которое осуществляется силами управления капитального строительства администрации Челябинска совместно с МКУ «Челябстройзаказчик». Вдоль указанных улиц выполняется устройство наружных электрических сетей и сетей связи. Работы выполнены на 71 процент. Установка блочно-модульного здания подстанции, расположенной в сквере по улице Труда, закончена. Продолжается поставка оборудования», - рассказал Владимир Шамне.

Он отметил, что работы сдерживало предписание государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области о приостановке строительно-монтажных работ, которое в настоящее время отменено.

Напомним, предписание было выдано в связи с обнаружением - при проведении строительных и земляных работ по строительству тяговой подстанции - на площади Ярославского, вдоль улицы Труда, участка мостовой бывшей Соборной площади – фрагмента ранее выявленного культурного слоя XVIII-XIX веков).

Тогда в госкомитете не исключали, что обнаруженный фрагмент старинной мостовой может стать музеем под открытым небом. Чем дело закончится в реальности, агентство «Урал-пресс-информ» спросит в госкомитете.

Тем временем, Владимир Шамне сообщил, что строительство подстанции планируется закончить до конца текущего года. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 54 процента.