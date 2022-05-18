В Челябинске появится школа и детсад в Белом

В загородном микрорайоне «Белый хутор» Челябинского городского округа будут построены школа на 1100 учащихся и детский сад с ясельными группами на 278 мест. Их возведением займется Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Социальные объекты будут построены с привлечением льготного финансирования через инфраструктурные облигации.

Школа будет трехэтажной общей площадью 22 тысячи 464,6 квадратных метра.

В школе будут учиться 400 учеников младших классов и 700 детей старших и средних классов (41 учебный кабинет). Предусмотрены группы продленного дня, столовая с обеденным залом на 550 мест, актовый зал на 430 мест. Будет организована физкультурно-спортивная зона и оборудованы спортивные площадки (баскетбол, волейбол, футбол, беговая дорожка, прогулочные зоны).

«На сегодня на площадке школы проведены земляные работы – вырыт котлован, ведется подготовка к забивке свай, - сообщили в ЮУ КЖСИ. - Участок садика готовят к началу строительства. Все проекты прошли повторное согласование с госэкспертизой».

Как сообщает пресс-служба ЮУ КЖСИ, в 2021 года компания получила одобрение правительственной комиссии на льготный заём в размере 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда – социальный объекты, 0,4 миллиарда – инженерная инфраструктура.

В декабре был подписан договор займа на финансирование строительства школы и детсада на 1,4 миллиарда рублей.

Подготовительные работы на объектах начались еще до получения первого транша. С получением первых заемных средств работа ускорится, отметили в КЖСИ.

Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. Это первый опыт региона и пилотный строительный проект в России, где используется новый механизм финансирования.