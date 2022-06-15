В среду, 15 июня, в Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего». Он является продолжением перекрестного Международного форума «Башкортостан - Челябинская область: Дорога мира - дорога дружбы и развития», посвященного 100-летию образования СССР и Году культурного наследия народов России.

Масштабное событие организовали Международный фонд «Дорога мира» и общественная организация Центр «Право мира» (Россия) совместно с ЮУрГУ и ЧелГУ при поддержке губернатора и Законодательного Собрания региона.

На протяжении трех дней представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, ученые, эксперты-практики, государственные и общественные деятели, студенты (из более 35 субъектов и других стран) обсудят актуальные проблемы развития законодательства, пути цифровизации права, роль молодежи в решении современных проблем защиты прав и свобод.

Перед торжественным открытием форума председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев провел встречу с президентом международного форума «Дорога мира» Ириной Умновой-Конюховой и заместителем губернатора региона Анатолием Векшиным. Они обсудили основные направления работы дискуссионных площадок и вопросы современного законотворчества.

Торжественная церемония открытия форума состоялась в здании Законодательного собрания. С приветственным словом к участникам обратился спикер регионального парламента Александр Лазарев.

«Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого диалога и поиска лучших практик по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития России и других стран, - отметил Александр Лазарев. - Значение форума особенно актуально в наши дни, когда русская культура испытывает беспрецедентное давление. Поэтому очень важно говорить о тех духовных ценностях, которые свойственны русскому характеру и которые всегда ценились в нашей стране. Важно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и отстаиванию исторической правды. Все эти темы уверен найдут свое отражение во время дискуссий и круглых столов форума».

Председатель Законодательного собрания рассказал, что в преддверии форума и в течение всех трех дней его проведения проходит благотворительная акция по сбору книг - научной, учебно-методической, справочной, публицистической и художественной литературы - для библиотек вузов и школ Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Это прекрасная, благородная миссия», - подчеркнул Александр Лазарев.

На форуме также будут представлены инновационные российские и зарубежные исследовательские проекты, направленные на укрепление государственности и местного самоуправления, совершенствование права как инструмента решения актуальных проблем развития.

С приветственным словом и докладом на тему «Право будущего в новых парадигмах развития» выступила президент международного форума «Дорога мира» Ирина Умнова-Конюхова.

«Основополагающие принципы России – это державность, соборность, народность, духовность и российский гуманизм. Наша страна должна сформировать свой идентичный строй и определить национальную идею», – отметила Ирина Умнова-Конюхова в своем докладе.

Тему международной конференции «Право будущего: образ XXI столетия» продолжат круглые столы, которые пройдут в течение ближайших трех дней. Вопросы, которые обсудят их участники, связаны с одними из самых важных приоритетов в развитии России, без этих тем немыслимо будущее. Разговор пойдет о роли молодежи в решении современных проблем защиты прав и свобод; цифровизации права, государства и экономики; об экологической безопасности страны и совершенствовании законодательства в области культуры.

С докладами выступят ученые в области права из Москвы, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Витебска (Беларусь), а также в онлайн-формате из Саратова, Нижнего Новгорода и др.

На форуме также будут представлены инновационные российские и зарубежные исследовательские проекты, направленные на укрепление государственности и местного самоуправления, совершенствование права как инструмента решения актуальных проблем развития.