В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска установлен памятник собаке, которая сама убирает за с
15.06.2022

В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
15.06.2022

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.06.2022

Песочные скульптуры из Челябинска покорили китайцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области просит бизнесменов оказать помощь в восстановлении ДНР инфрастр
15.06.2022

Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области одиннадцатиклассника удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) за ш
15.06.2022

В Челябинской области выпускник удален с ЕГЭ по биологии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

ЮУрГУ занял высокие позиции в предметных рейтингах аналитического центра «Эксперт»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»
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15.06.2022

На пастбище в Троицком районе ликвидирована свалка с многолетней историей
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15.06.2022

В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей
Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Лазарев
Общество
15.06.2022 13:23
Фото: Юлия Боровикова

В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»

В среду, 15 июня, в Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего». Он является продолжением перекрестного Международного форума «Башкортостан - Челябинская область: Дорога мира - дорога дружбы и развития», посвященного 100-летию образования СССР и Году культурного наследия народов России.

Масштабное событие организовали Международный фонд «Дорога мира» и общественная организация Центр «Право мира» (Россия) совместно с ЮУрГУ и ЧелГУ при поддержке губернатора и Законодательного Собрания региона.

На протяжении трех дней представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, ученые, эксперты-практики, государственные и общественные деятели, студенты (из более 35 субъектов и других стран) обсудят актуальные проблемы развития законодательства, пути цифровизации права, роль молодежи в решении современных проблем защиты прав и свобод.

Перед торжественным открытием форума председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев провел встречу с президентом международного форума «Дорога мира» Ириной Умновой-Конюховой и заместителем губернатора региона Анатолием Векшиным. Они обсудили основные направления работы дискуссионных площадок и вопросы современного законотворчества.

Торжественная церемония открытия форума состоялась в здании Законодательного собрания. С приветственным словом к участникам обратился спикер регионального парламента Александр Лазарев.

«Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого диалога и поиска лучших практик по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития России и других стран, - отметил Александр Лазарев. - Значение форума особенно актуально в наши дни, когда русская культура испытывает беспрецедентное давление. Поэтому очень важно говорить о тех духовных ценностях, которые свойственны русскому характеру и которые всегда ценились в нашей стране. Важно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и отстаиванию исторической правды. Все эти темы уверен найдут свое отражение во время дискуссий и круглых столов форума».

Председатель Законодательного собрания рассказал, что в преддверии форума и в течение всех трех дней его проведения проходит благотворительная акция по сбору книг - научной, учебно-методической, справочной, публицистической и художественной литературы - для библиотек вузов и школ Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Это прекрасная, благородная миссия», - подчеркнул Александр Лазарев.

На форуме также будут представлены инновационные российские и зарубежные исследовательские проекты, направленные на укрепление государственности и местного самоуправления, совершенствование права как инструмента решения актуальных проблем развития.

С приветственным словом и докладом на тему «Право будущего в новых парадигмах развития» выступила президент международного форума «Дорога мира» Ирина Умнова-Конюхова.

«Основополагающие принципы России – это державность, соборность, народность, духовность и российский гуманизм. Наша страна должна сформировать свой идентичный строй и определить национальную идею», – отметила Ирина Умнова-Конюхова в своем докладе.

Тему международной конференции «Право будущего: образ XXI столетия» продолжат круглые столы, которые пройдут в течение ближайших трех дней. Вопросы, которые обсудят их участники, связаны с одними из самых важных приоритетов в развитии России, без этих тем немыслимо будущее. Разговор пойдет о роли молодежи в решении современных проблем защиты прав и свобод; цифровизации права, государства и экономики; об экологической безопасности страны и совершенствовании законодательства в области культуры.

С докладами выступят ученые в области права из Москвы, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Витебска (Беларусь), а также в онлайн-формате из Саратова, Нижнего Новгорода и др.

На форуме также будут представлены инновационные российские и зарубежные исследовательские проекты, направленные на укрепление государственности и местного самоуправления, совершенствование права как инструмента решения актуальных проблем развития.

Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Лазарев
Новости по тегу: Законодательное Собрание Челябинской области
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12.06.2022 21:39

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

12.06.2022 21:24

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

12.06.2022 20:04

В понедельник у православных - Духов день

12.06.2022 16:34

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2022 16:32

В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

12.06.2022 16:16

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)

12.06.2022 16:06

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол

12.06.2022 14:58

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам

12.06.2022 14:40

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

12.06.2022 14:34

Луганская народная республика отмечает День России

12.06.2022 12:20

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»

12.06.2022 11:42

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России

12.06.2022 11:38

Южноуральцы празднуют День России

11.06.2022 20:15

Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»

11.06.2022 20:13

Финны продолжают накачивать Украину оружием

11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

11.06.2022 17:10

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года