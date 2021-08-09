В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» на бульваре Славы откроют в День народного единства, четвертого ноября.

Об этом сегодня, девятого августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по социальной политике Сергей Авдеев.

«Стела закуплена, контракт на проектирование фундамента заключен. Проект сейчас проходит проверку. Она должна закончиться в следующий понедельник. Остальные работы должны пройти конкурсные процедуры. На четвертое ноября ставим срок открытия стелы», - доложил Авдеев.

Напомним, указ о присвоении столице Южного Урала почетного звания «Город трудовой доблести» президент РФ Владимир Путин подписал второго июля 2020-го года. Вторым муниципалитетом региона, удостоенным такой чести, стал Магнитогорск, где стелу открыли в июле 2021-го.