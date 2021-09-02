В Челябинской области до конца 2021 года откроются три новых школы

В Челябинской области до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию три новых школы – в Челябинске, Верхнеуральске и Кунашаке.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию долгожданную школу в одном из самых густонаселенных районов Челябинска - в микрорайоне № 1 Академ-Риверсайд (Северо-Западный планировочный район в Калининском районе).

Школа с проектной мощностью 1100 мест строится в рамках государственной программы «Стимул». Изначально планировалось сдать ее в 2022 году. Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы. Губернатор Алексей Текслер сумел решить вопрос с ускорением финансирования. На достройку учебного заведения были выделены средства из федерального бюджета уже в 2021 году, что позволит завершить строительство с опережением графика.

«В настоящее время в микрорайоне отсутствуют общеобразовательные школы. Ввод объекта позволит обеспечить соблюдение гарантий прав граждан на получение образования в соответствии с СанПиН», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона.

Как сообщает управление образования Челябинска, образовательный процесс в новой школу будет организован после сдачи здания в эксплуатацию и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Предварительная запись детей в школу началась с 23 августа.

До конца 2021 года будет введена в эксплуатацию школа на 500 учащихся в Верхнеуральске (ул. Восточная, 2) с устройством подводящих сетей. «Сдача запланирована в декабре 2021 года», - уточнили в минобрнауки.

В 2021 году будут сдана и школа в поселке Кунашак проектной вместимостью 500 мест. «Строительная готовность 65%», - пояснили в министерстве. В настоящее время в действующей школе проектной мощностью на 350 школьников обучаются более одно тысячи человек. «Ввод объекта позволит обеспечить в п. Кунашак односменное обучение», - подчеркнули в минорнауки.

Кроме того, поставлена задача до конца года достроить школу-детсад (на 250 школьников и 50 дошкольников) в деревне Сарафаново (Чебаркульский район). Учебное заведение планировалось ввести в 2020 году, потом сроки были перенесены на первое сентября 2021 года и теперь вновь сдвинуты на декабрь. Пока нет уверенности, что школу сдадут к концу текущего года.

В стадии строительства находится школа в микрорайоне Тугайкуль в Копейске, но срок ее сдачи перенесли на один год.

В первом квартале 2022 года ожидается пуск в эксплуатацию еще двух школ. Одна школа (на 1100 мест) - в поселке Западный (Сосновский район, рядом с поселком «Привилегия», недалеко от Челябинска), вторая с дошкольным структурным подразделением - в Миассе.