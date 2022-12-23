В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия

В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое вводится с первого января 2023 года. Его смогут получать беременные женщины и мамы с детьми в возрасте до 17 лет.

Соответствующий проект закона подготовлен во исполнение поручения президента РФ по созданию целостной системы мер социальной поддержки семей и одобрен депутатами Законодательного собрания региона.

Размер пособия на ребенка будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для детей.

Размер выплаты беременным будет достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Напомним, с первого января 2023 года в регионе величина прожиточного минимума на детей составит 14 тысяч 140 рублей, для трудоспособного населения - 14 тысяч 966 рублей.

Ежемесячное единое пособие объединяет сразу шесть действующих выплат: пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячную выплату на первого ребенка; пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения; ежемесячную выплату на третьего и последующих детей; ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Таким образом, новые назначения этих мер поддержки гражданам после первого января 2023 года осуществляться не будут. Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возникло до первого января 2023 года.

Единое пособие будет выплачиваться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

«Согласно закону, полномочие по предоставлению ежемесячного пособия передается Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

По предварительным подсчетам, новое пособие будут получать порядка 180 тысяч семей Челябинской области. На эти цели в консолидированном бюджете региона предусмотрено свыше 14,8 миллиарда рублей, в том числе средства областного бюджета – 3,1 миллиарда рублей.

Принятый закон вступает в силу с первого января 2023 года.