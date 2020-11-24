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В Челябинской области вновь стали выявлять случая ковида у школьников

В Челябинской области после почти двухнедельного перерыва вновь стали регистрировать случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, с восьмого по 20 ноября (после начала осенних каникул) в регионе не было зафиксировано ни одного случая ковида среди учеников школ. В прошедшую субботу, 21 ноября, было подтверждено два случая, в воскресенье – четыре, в понедельник – шесть и во вторник, 24 ноября, - один случая заболевания.

По состоянию на 24 ноября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыт ни один класс.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, три класса (в школах №6 и №7 Южноуральска и школе №10 Пласта) по предписанию Роспотребнадзора находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19. Дети учатся дистанционно, после 14-дневной изоляции и отрицательного анализа они снова будут допущены к учебе.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне пока не выявлялись, лишь были отмечены единичные случаи парагриппа.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».