Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления выплат по больничным

Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления оплаты по листку нетрудоспособности в связи с ситуацией по коронавирусу.

Об этом глава государства заявил 25 марта в обращении к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.

Глава государства напомнил, что в настоящий момент больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. Молодым людям, которые только начинают свою трудовую деятельность и имеют небольшой стаж работы, теряют в зарплате в периоды нетрудоспособности. Они могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. «Это, конечно, несправедливо», - считает Владимир Путин.

Президент предложил установить иную норму. «Выплаты по больничному должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц». Владимир Путин подчеркнул, что новая норма будет действовать до конца 2020 года. «Затем примем решение с учетом ситуации», - пообещал глава государства.

Напомним, на днях были введены новые временные правила оплаты больничных листов для тех, кто вынужден находиться на 14-дневном карантине после приезда из-за границы. Временный порядок действует с 20 марта до первого июля 2020 года.