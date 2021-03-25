Запашный проинспектирует челябинский цирк

Заслуженный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетит челябинский городской цирк. Он намерен проинспектировать реконструкцию помещения цирка.

Как передает корреспондент “Урал-пресс-информ”, об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной проведению в южноуральской столице Первого Всероссийского форума “Цирк будущего” для руководителей детских цирковых самодеятельных коллективов, который намечен на 26-27 апреля.

Эдгард Запашный является амбассадором форума и намерен лично присутствовать на мероприятии в Челябинске. Во время своего визита артист планирует ознакомиться с ходом ремонтных работ челябинского цирка и встретиться с директором Челябинского государственного цирка Рихардом Иглачем. Как уточнила директор форума “Цирк будущего” Ульяна Гаитова, артист сам изъявил такую инициативу и попросил составить график его работы соответствующим образом.

В свою очередь, Рихард Иглач рассказал, что закрытый на реставрацию цирк в ноябре 2019 года распахнет свои двери не ранее осени 2022 года. “В настоящий момент проект реконструкции проходит последнюю экспертизу. Решение по его утверждению ожидаем уже в апреле. Тогда реконструкция пойдет более стремительнее. До этого времени мы выполняем работы, на которые не нужны разрешения. В частности, делаем остекление фасадов и замену кровли”, - отметил директор цирка.

По его словам, внутреннее наполнение претерпит серьезные изменения, в результате которых количество зрительских мест уменьшится примерно на 100:“Первый ряд будет полностью убран. Там появятся места для маломобильных зрителей в инвалидных креслах. Пожарные проходы будут также увеличены, что тоже скажется на уменьшении посадочных мест. Новые кресла будут комфортабельными и мягкими. Также будет закуплена современная световая и звуковая техника”.

Что касается циркового общежития, то оно будет построено на территории цирка с учетом потребностей приезжающих артистов. “Это будет новое здание. Комнаты будут рассчитаны как на артистов, которые приезжают одни, и тех, кто приезжает со своими семьями”, - сказал Рихард Иглач.

Напомним, что масштабный форум “Цирк будущего” соберет около 400 участников как из России, так и из ближнего зарубежья. На одной площадке встретятся руководители детских самодеятельных коллективов и профессионалы циркового искусства.