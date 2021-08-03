Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города

В Челябинске в культурно-историческом центре города планируют построить 32-этажный дом по проекту Артемия Лебедева. Об этом в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» написали инициативные жители близлежащих домов, которые собирают подписи под обращением к администрации города против этого проекта.

Речь идет об участке в границах улиц Труда, Российская, Карла Маркса, Красноармейская. Студия дизайнера Артемия Лебедева по техзаданию ООО УК «ФишерГрупп» создала проект по строительству нового квартала в центре Челябинска. На данном участке планируется возвести технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом на 20 мест и подземной автопарковкой в два уровня до 220 машино-мест. В проекте есть и многоквартирный 32-этажный дом с объектами торговли, помещениями гостиничного обслуживания и двухуровневой подземной парковкой, апарт-отель с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, фитнес-клуб, административные здания.

. Горожане же считают, что инфраструктура этого района уже достаточно развита: магазины, рестораны, офисные центры, торговые комплексы. Помимо этого, наличие домов высокой этажности разрушит концепцию исторического центра Челябинска.

Также челябинцы отмечают, что в данном районе практически не осталось зеленых насаждений.

«Компенсационная высадка зелёных насаждений взамен сквера на площади Павших революционеров, снесённого во время строительства дорожной развязки, завершилась плачевно. Дважды высаживали деревья и кустарники, но по причине незрелости высаженных насаждений и плохого ухода (отсутствие полива) растительность не восстановлена», - пишут инициативные горожане в обращении к администрации города.

«У нас вообще проблемы с этим участком уже не первый год. Там в свое время установили незаконно шиномонтажную мастерскую, какие-то мойки, стоянки. Мне еще в 2019 году пообещали, что их снесут, но они стоят до сих пор. Мы давно просили там сквер разбить. До парка им. Пушкина нужно ехать, на новой набережной зеленых насаждений нет», - сообщила инициативная местная жительница Татьяна Ермишина.

Татьяна также рассказала, что в этом районе регулярно происходят аварии систем водоснабжения.

«Если сейчас сети не готовы к дополнительной нагрузке, то зачем еще что-то строить? Мы постоянно сидим без воды, потому что где-то прорыв – воду отключают», - добавила общественница.

Жители исторического центра предлагают участок, где планируется новый квартал, благоустроить: создать зеленую зону с зимним садом, обустроить зону прогулок и отдыха, построить досуговый центр для детей и взрослых с возможностью просмотра фильмов или проведения обучающих занятий.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» поговорил о планируемой застройке и с южноуральским краеведом Юрием Латышевым. Он рассказал, что сам несколько дней назад отправил письмо в администрацию города.

«Я против этой застройки. Когда обсуждали новый генплан, хотели определиться с концепцией исторического центра. Я считаю, что пока эта концепция не будет принята, никаких обсуждений по новому строительству там быть не должно. Тем более по 32-этажной высотке. В стратегии четко написано, что необходимо определить границы исторического центра. Тогда мы добьемся запрета на строительство высотных зданий на этой территории», - рассказал Юрий Латышев.

В своем письме к городской мэрии Латышев напоминает, что в новом генплане Челябинска уже предусмотрены мероприятия по устойчивому развитию территории исторического центра города. Речь идет об участке, ограниченном улицами Васенко, Коммуны, Российской, Миасской и берегом реки Миасс. Эти мероприятия предполагают не только сохранение объектов культурного наследия, но и исключение строительства на данной территории чужеродных диссонирующих зданий.

«Также эти мероприятия включают проведение работы по разработке и утверждению проекта комплексной регенерации исторической среды в историческом центре города и запрет на строительство новых зданий выше пяти этажей (а в некоторых кварталах и выше двух этажей)», - пишет краевед.

Публичные слушания по строительству нового квартала назначены на 19 августа. Но сейчас они проходят не очно. После того, как администрация города издает постановления о слушаниях, челябинцы в течение месяца могут присылать свои замечания на почту komissiyapziz@arch74.ru, а также в день самих публичных слушаний. Такой формат мероприятия горожанам не нравится, поскольку они не уверены, что их замечания будут прочитаны и учтены.