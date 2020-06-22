Более 240 тысяч южноуральцев примут участие в общероссийском голосовании на дому

В Челябинской области на сегодняшний день более 240 тысяч избирателей изъявили желание принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому.

"Если и вы хотите проголосовать не выходя из дома, то сообщите об этом в свою участковую избирательную комиссию и подберите удобное для себя время", - сообщили в облизбиркоме.

По информации избирательной комиссии Челябинской области, заявления принимаются в период с 25-го по 29-е июня - с восьми утра до восьми вечера, 30-го июня - с восьми утра до двух часов дня, первого июля - с восьми утра до пяти вечера.

Как рассказали в облизбиркоме, свыше 53-х тысяч южноуральцев смогут подобрать удобный для себя участок и проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации.

Согласно статистическим данным, сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более 20 тысяч жителей - через единый портал госуслуг; свыше 700 участников голосования подали заявления в МФЦ; более полутора тысяч человек написали заявления в территориальные участковые комиссии; свыше 31-й тысячи жителей Челябинской области обратились в участковую избирательную комиссию.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации будет проходить в период с 25-го июня по первое июля. Голосовать можно дистанционно, через портал госуслуг; очно, на участках, и на дому.