Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
Политика
Сегодня, 18:06

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, заместителя секретаря Челябинского регионального отделения «Единой России» Марина Поддубная назначена руководителем Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Соответствующее решение принято Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия» 6 декабря, сообщают в пресс-службе.

Напомним, занимавший пост руководителя общественной приемной в регионе Владимир Горнов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Он руководил приемной лидера партии единороссов с сентября 2008 года.

«Владимир Горнов оставил свою должность, чтобы выполнить ответственную миссию Русского географического общества», - пояснил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного парламента Владимир Мякуш. Владимир Горнов отправляется в очередную кругосветную экспедицию.

По словам Владимира Мякуша, приемную ждут серьезные преобразования: она должна стать партийным многофункциональным центром. Такая задача была поставлена на XIX съезде партии.

«Мы уверены, что Марина Владимировна справится, - считает Владимир Мякуш. - За годы депутатской работы она приобрела большой опыт организационной работы, взаимодействия с гражданами и эффективного решения их просьб и наказов». 

По словам Марины Поддубной, она готова к предстоящей работе на посту руководителя общественной приемной председателя партии. «Общественная приемная должна стать открытой абсолютно для всех людей, которые захотят узнать о партийных проектах, получить консультацию, вступить в Партию и решить другие вопросы», - отметила Марина Поддубная.

Напомним, Владимир Горнов уже отправлялся в кругосветное путешествие на яхте «Челябинск». Это было в 2012 году. Тогда депутат, председатель комитета ЗСО по регламенту, депутатской этике и информационной политике Владимир Горнов оформил очередной отпуск и отпуск без содержания на полгода, чтобы отправиться в кругосветную научную экспедицию. За шесть месяцев экипаж прошел три океана, посетил Мадагаскар, остров Пасхи, Раевского и Кутузова, обогнул мыс Доброй Надежды и мыс Горн. Яхта «Челябинск» попадала в шторм.

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Теги
Единая Россия
Владимир Мякуш
Марина Поддубная
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