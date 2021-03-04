Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания

В Миассе (Челябинская область) задержан консультант торговой сети, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Он уже дал признательные показания.
Инцидент произошел в выходные. Мужчина, который работает консультантом в магазине крупной торговой сети, пришел на территорию школы. Там дети катались с горки. Мужчина начал продемонстрировать свои половые органы восьмилетней девочке. Дома школьница рассказала об этом родителям.
«Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Мужчина задержан и уже дал признательные показания.