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Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания

В Миассе (Челябинская область) задержан консультант торговой сети, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Он уже дал признательные показания.

Инцидент произошел в выходные. Мужчина, который работает консультантом в магазине крупной торговой сети, пришел на территорию школы. Там дети катались с горки. Мужчина начал продемонстрировать свои половые органы восьмилетней девочке. Дома школьница рассказала об этом родителям.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания.