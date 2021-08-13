13.08.2021
Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
13.08.2021
Что предпочитают челябинцы: МегаФон назвал самые популярные модели смартфонов
13.08.2021
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
13.08.2021
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
13.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
18.06.2021
В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело
04.03.2021
Магнитогорец, вышвырнувший собаку из окна высотки, пойдёт под суд
25.04.2018
В Челябинске по факту жестокого убийства хаски возбуждено уголовное дело
12.04.2018
В Челябинске – очередной факт жестокого обращения с животным
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021