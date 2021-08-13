Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»

В Магнитогорске (Челябинская область) суд Правобережного района признал 34-летнего мужчину виновным в гибели собаки. Осужденный вышвырнул животное из окна девятого этажа, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что неоднократно судимый мужчина в августе 2020 года находился в квартире на девятом этаже в одном из домов Магнитогорска. Будучи пьяным, он схватил беспородную собаку и в присутствии двоих несовершеннолетних детей своей подруги выбросил её из окна. От полученных травм животное скончалось.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Магнитогорца приговорили к трем годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Челябинской области. Так, в январе 2021 года в Магнитогорске в доме №225 по улице Карла Маркса выкинули собаку с верхнего этажа многоэтажного дома. В 2020 году, также в Магнитогорске, мужчина после ссоры с супругой выбросил кота с балкона десятого этажа. От полученных травм кот погиб на месте. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

В Челябинске мужчине, выбросившему собаку с восьмого этажа, назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.