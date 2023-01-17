С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг

Молодой человек из Троицка (Челябинская область) стал жертвой вымогателей, отдав им 24 тысячи рублей. Полицейским потерпевший рассказал, что инцидент произошел, когда он через интернет пытался найти себе подругу на время.

«Молодой человек пояснил, что на одном из электронных ресурсов «по оказанию приватных услуг» он нашел номер телефона администратора такого салона и попытался связаться с ним. Однако на звонок ему не ответили. Через несколько дней потерпевшему позвонил тот самый «администратор» и сообщил, что молодой человек своими действиями нанес вред интернет-ресурсу: причинил серьезный ущерб, за который следует заплатить деньги», – рассказали в региональном полицейском главке.

Мошенник потребовал от мужчины перевести деньги, в противном случае ему обещали неприятные последствия. Испугавшись, что о его увлечениях станет известно родственникам, молодой человек перевел все имеющиеся на счете деньги. Вымогатель потребовал от жертвы также предоставить чек о проделанной банковской операции. Однако он это условие выполнять не стал и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Южноуральцы все чаще становятся жертвами аферистов, заказывая «ночных бабочек». Житель Магнитогорска решил приятно провести вечер и нашел в сети Интернет сайт оказания интимных услуг. Он выбрал понравившуюся девушку и стал ждать. Однако уснул, а на следующее утро с него потребовали 45 тысяч рублей.

Житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав через Интернет приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Верхнеуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей.

Жертвой мошенников также оказался «мальчик по вызову» из Троицка. Молодой человек хотел стать жрецом любви и оказывать интимные услуги девушкам. Но «мальчика по вызову» аферисты ловко «развели» на деньги.