17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
17.01.2023
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
17.01.2023
В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной
16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
Злоумышленники угрожали рассказать о его досуге родственникам
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
22.12.2022
Капитан «Металлурга» выступил против мошенничества
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023