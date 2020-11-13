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Суд Екатеринбурга оставил иск Гаттарова к Тефтелеву без движения

Происшествия
Сегодня, 12:53
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Автор: 
Евгения Александрова

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил иск бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелева о защите чести и достоинства без движения.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила помощник председателя суда Людмила Вотинцева.

Причины такого решения в суде не озвучили, так как по закону данная информация может быть доведена только до самого истца.

Напомним, Тефтелев (в настоящее время осужденный за взяточничество) на судебном процессе дал показания против Гаттарова, который теперь требует, чтобы бывший мэр южноуральской столицы публично извинился перед ним, а именно опроверг сведения, порочащие честь и достоинство экс-вице-губернатора Челябинской области.

Истец заявил, что показания, которые дал против него Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности.

Напомним, восьмого октября, в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки.

На суде, кроме прочего, Тефтелев заявил, что Гаттаров дал прямое указание директору Агентства инвестиционного развития перечислить деньги сторонней организации за оказание консультационных услуг. Речь идет о сумме в размере около 15-ти миллионов рублей.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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Руслан Гаттаров
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