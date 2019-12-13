Суд Екатеринбурга согласился с прекращением уголовного дела в отношении Сергея Давыдова

Сегодня, 13 декабря, Свердловский областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдов.

Как агентству «Урал-пресс-информ» сообщила ведущий специалист пресс-службы Свердловского областного суда Татьяна Федотова, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,согласно обвинению, Сергей Давыдов в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, занимая должность главы администрации Челябинска, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, дал устное указание подчиненному о заключении договора между теплоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги – ООО «ГЦНКП», в состав участников которого входили две организации, аффилированные с Давыдовым. 37 миллионов рублей ООО «ГЦНКП» перечислило на расчетные счета аффилированных с Сергеем Давыдовым обществ. Из них 12 миллионов рублей были перечислены ИП «Давыдов В.И.»

Пятого марта 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. Ему был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Затем была череда апелляционных жалоб от прокурора области. Дело «гуляло» по разным судам, в итоге снова вернулось в Челябинск на новое рассмотрение и снова по ходатайству ФСБ уголовное дело в отношении Давыдова было прекращено. Прокурор области снова обжаловал это решение. И вот суд Екатеринбурга, возможно, поставил точку в деле Давыдова.

Будет ли прокуратура снова обжаловать это решение, неизвестно.