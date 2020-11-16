В Челябинске уволены росгвардейцы, осужденные за попытку организовать наркобизнес

Сотрудники Росгвардии из Челябинска Олег Цветков и Иван Бабушкин, приговоренные за покушение на незаконный сбыт наркотиков к реальным срокам заключения, не смогли обжаловать приговор. Они уволены со службы в органах.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов, Олег Цветков и Иван Бабушкин уволены по отрицательным мотивам.

Напомним, сотрудники вневедомственной охраны осуждены за то, что с целью получения дохода от осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, решили организовать сбыт «дури» в особо крупном размере через Интернет. Цветков был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима а Бабушкин - к семи годами лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.