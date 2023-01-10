Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам

Две челябинки перечислили 450 000 рублей мошенникам, поверив в обещанный заработок в сети Интернет.

Одна из жертв мошенников – бухгалтер. В одном из мессенджеров она увидела рекламу брокерской компании. Она списалась с представителем фирмы, который рассказал, что может помочь приумножить ее капитал путем игры на бирже. Для этого требовалось внести денежные средства, чтобы получить акции, которые впоследствии, когда они подорожают, выгодно продать. Поверив мошеннику, потерпевшая отправила тремя переводами 350 000 рублей на указанный счет, но обещанных акций так и не дождалась.

«Другая челябинка увидела в сети Интернет рекламу одной из крупных энергетических компаний с предложением инвестиций. Женщина позвонила по указанному телефону и выразила желание участвовать в инвестиционном проекте. Ей было предложено перевести десять тысяч рублей с целью получения в дальнейшем прибыли в размере 7%. После денежного перевода ей вновь предложили перевести еще десять тысяч рублей уже под 13%», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

С каждым переводом сумма обещанных процентов увеличивалась, и таким образом женщина перевела аферистам около 95 000 рублей. После этого представители компании перестали выходить на связь. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

«Необходимо быть бдительными при выборе брокерских компаний и инвестировании денежных средств. Необходимо внимательно изучать официальную информацию о брокере, либо о компании, куда гражданин планирует вложить денежные средства. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам, отсутствие регистрации», - говорит заместитель начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Егор Моисеев.

Если вы лишились денег из-за действий мошенников, обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02.