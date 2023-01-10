10.01.2023
Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы
10.01.2023
Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам
10.01.2023
«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства
10.01.2023
Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку
10.01.2023
ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки
10.01.2023
ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»
Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам
10.01.2023
Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома
29.12.2022
В агентство «Урал-пресс-информ» пришел «полицейский» Дед Мороз
29.12.2022
Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам
22.12.2022
В Челябинской области открыли первый модульный участковый пункт полиции
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023