«Уралкуз» провел масштабную городскую эстафету

ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») в 33-й раз провел большие ежегодные военно-спортивные соревнования.

Традиционное спортивное мероприятие проводится в Чебаркуле с 1986 года в память о работнике завода Сергее Матвееве, который трудился станочником механо-штамповочного цеха, служил в Афганистане, героически погиб, награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Забег проводится по инициативе работников «Уральской кузницы» и все эти годы объединяет людей разных профессий и возрастов. Задания на полосе препятствий выполняют заводчане, учащиеся профильного техникума, ученики городских школ и их родители. Участники разбирают на скорость автомат, метают гранату, переносят на носилках пострадавшего. В качестве эстафетной палочки используется противогаз, бег в нём завершает испытания.

«Несмотря на непогоду, работники «Уралкуза», как и в прежние годы, проявили большую активность, сплочённость и силу воли. Это пример подрастающему поколению, – и я особо благодарен всем сотрудникам, которые его показывают как дань уважения к подвигам наших героев-земляков», – отметил директор по персоналу ПАО «Уральская кузница» Дмитрий Рекк.