Дождались! «Сказ об Урале» на челябинском вокзале начали готовить к ремонту

Один из самых величественных памятников Челябинска - знаменитый «Сказ об Урале» на площади железнодорожного вокзала - наконец-то дождался внимания к себе.

Подножие каменного исполина - все дефекты, трещины, сколы, которые жители и гости южноуральской столицы наблюдали долгое время (а еще – мусор, ведь объект культурного наследия регионального значения использовали и как гигантскую урну) - теперь сокрыто: памятник готовят к ремонту.

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет комментария от госкомитета охраны ОКН Челябинской области о сроках начала ремонта и других подробностях.

В начале текущего года, сообщалось, что «Сказ об Урале» начнут ремонтировать, по предварительной информации, только в 2024 году (с учетом сроков всех разрешительных процедур, процедур согласования). А вообще разговоры о ремонте знакового памятника южноуральской столицы ведутся уже не один год, и вот, наконец, появились реальные признаки того, что дело сдвигается с мертвой точки.

Напомним, «Сказ об Урале» - символ трудового могущества региона – был открыт шестого ноября 1967 года.

В первом квартале 2022 года памятник был передан на баланс муниципального учреждения «Центр историко-культурного наследия» - с целью сохранения и приведения «Сказа об Урале» в надлежащее состояние. В муниципальную собственность монумент перешел в 2021 году. В июле 2022 года заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил о разработке проектной документации на ремонт памятника и проводимой работе по удалению объявлений (до недавнего времени на монументе не было живого места – памятник напоминал доску для бесплатных объявлений).