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Будут обжаловать

Облсуд поддержал решение Заксобрания об изменении границ челябинского городского бора

Среда обитания
Сегодня, 12:59
Автор: 
Евгения Александрова

Областной суд сегодня, 20-го мая, встал на сторону Законодательного собрания региона, принявшего решение об изменении границ челябинского городского бора для нужд строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Обсуд отказал члену федерального бюро партии «Яблоко», председателю региональной фракции «Зеленая Россия» Андрею Талевлину в удовлетворении иска к Заксобранию Челябинской области. Экозащитник требовал отменить решение об изменении границ памятника природы.

"Сегодня нам отказали в областном суде. Мотивировочную часть изготовят на следующей неделе. Будем обжаловать", - рассказал агентству "Урал-пресс-информ" Андрей Талевлин.

Тема строительства детского хирургического корпуса на участке в 4,2 гектара - для Челябинска наболевшая. Медицинское сообщество всеми руками - "за", многие жители (не только представители различных экологических организаций и движений) - также категорически "против".

Вчера, 19-го мая, на заседании комиссии по социальной политике депутаты гордумы Челябинска поддержали вопрос строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы, приняв во внимание представленные главврачом ОДКБ аргументы.

Окончательное решение - быть или не быть корпусу на территории теперь уже не бора (не бора - если Андрею Талевлину не удастся убедить вышестоящую судебную инстанцию) - депутаты примут 26-го мая.

Напомним, участок в 4,2 гектара был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания Челябинской области в декабре 2019-го года. В качестве компенсации площадь особо охраняемой территории увеличилась на 54,13 гектара за счет участка в пойме реки Миасс и урочища Монахи.

Горожан заверяют, что новая территория, вошедшая в состав бора, обязательно будет благоустраиваться городскими властями, однако защитники памятника природы хотят отстоять именно исключенный из его состава участок, отмечая, что деревья там хорошие, здоровые, им еще жить и жить.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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