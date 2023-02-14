Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио

В Челябинском зоопарке сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, случилось счастливое воссоединение полосатого непарнокопытного трио – живущие в муниципальном учреждении зебры спустя месяцы, проведенные врозь, испытали радость реального общения.

«После долгой разлуки Анри наконец-то морда к морде встретился с самками Зефиркой и Зарой. И если с первой у самца уже сложились прочные и проверенные временем отношения, то с двухлетней Зарой ему только предстоит наладить контакт. А сделать это будет ой как не просто, потому что старшая самка всячески оберегает юную особу и не дает строптивому самцу к ней подступиться. За свою неуместную настойчивость Анри уже отхватил несколько весомых оплеух от обеих самок», - рассказали в Челябинском зоопарке (как всегда, с юмором и любовью к полосатым подопечным).

Сотрудники учреждения считают, что полосатому мачо, вероятно, придется сменить тактику, став по-настоящему галантным и романтичным кавалером, тем более что Анри - французское имя, а представители этой страны имеют репутацию дамских угодников (с другой стороны, Анри переводится как глава в доме, властелин двора).

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Елена Пшеницына, разлучен с дамами сердца Анри был по причине того, что «Зара приехала в Челябинск в возрасте полутора лет, и у зоологов были опасения, что своим напором и настойчивостью самец может травмировать юное полосатое создание».

На вопрос, не ревнует ли Зефирка Анри к Заре, Елена ответила, что, скорее, та защищает молодую зебру, как своего ребенка.

Напомним, юная красавица в полосочку приехала в столицу Южного Урала из нижегородского зоопарка «Лимпопо» в прошлом году (в конце весны 2022-го). Дорогу Зара перенесла хорошо, на новом месте освоилась быстро, однако суженому лично ее не представляли – гостье нужно было подрасти для полноценного знакомства с горячим парнем Анри.

Челябинцы встретили новость о появлении в зоопарке молодой зебры на ура, разразившись комментариями в группе учреждения в ВКонтакте, в большинстве своем - шутливыми: «Две жены хорошо - что ни говори, и тещи - ни одной»; «Теща в Новгороде осталась» (ответ на предыдущий комментарий); «Вот это красотуся. Ну, Анри, держись!»; «А Зефирка ревновать не будет?»; «Какая прелесть!»; «Красавица!»; «Санта-Барбара в чистом виде»; «Скоро у Анри гарем будет».

К слову, одновременно с прибытием в Челябинск Зары дочка Анри и его старшей (и первой) жены Зефирки – полосатая Ева – уехала в нижегородский зоопарк.