«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди

Прекрасных белокрылых птиц – пару лебедей-шипунов – запечатлели сотрудники национального парка «Таганай» (Челябинская область).

Пернатые облюбовали Старое Тесьминское водохранилища, которое находится на территории нацпарка. Теперь остается ждать сплетения лебединых шей: если крылатой паре понравится на этом водоеме, они могут создать здесь семью и обзавестись потомством – свое согласие с таким положением дел благородные птицы выражают, как раз таки сплетаясь шеями.

В нацпарке рассказали, что лебедушка будет сидеть на гнезде 35 дней, а ее верный муж все это время будет охранять любимую супругу и будущее потомство, отгоняя потенциальных врагов шипением, – как истинный шипун.

«Впрочем, в лебедином «словаре» есть и другие звуки: фырканье, свист и даже похрюкивание», - отмечают в НП «Таганай».

Держать оборону лебеди могут с помощью крыльев, удар которых весьма и весьма силен и способен дезориентировать противника.

Если опасность угрожает птенцам, лебеди не раздумывая пускают в ход имеющиеся у них оружие – машут крыльями, забыв про свою обычную терпеливость.