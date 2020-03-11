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Сотрудники «Рависа» продолжают улучшать жилищные условия с помощью предприятия

Экономика
Сегодня, 10:04
Автор: 
Евгения Александрова

Еще девять сотрудников агрохолдинга (Челябинская область) получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Напомним, работники предприятия улучшают свои жилищные условия с помощью государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе агрохолдинга «Равис», «сельская» программа действует уже семь лет. За это время счастливую возможность заселиться на собственные квадратные метры получили около сорока работников агрохолдинга.

Получивший сертификат сотрудник «Рависа» обязан отработать на предприятии пять лет. Так как работа на предприятия стабильная и достойно оплачивается,  специалисты остаются жить и трудиться в сельских территориях и по истечении этого времени.

Фото предоставлено компанией «Равис»

Автор: 
Евгения Александрова
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