Первая премьера нового сезона пройдет в Озерске
Культура
Сегодня, 20:45
Автор: 
Виктория Олиферчук

Завтра, 21 сентября, открывает новый сезон озерский театр кукол «Золотой петушок». Зрители увидят спектакль «Дорожная азбука».

Этот сезон станет для театра 68-м. Спектакль «Дорожная азбука» успели посмотреть немногие – единственный показ состоялся в мае, перед закрытием сезона. 21 и 22 сентября в фойе театра состоится праздничная интермедия.

А 29 сентября театр приглашает на праздник именинников первого осеннего месяца. Акция «День именинника» появилась в прошлом сезоне, в этом решено ее продолжить. Для всех малышей-именинников вход бесплатный.

В этот же день для детей и их родителей состоится необычное представление - экскурсия-квест «Загадочное путешествие» . Участники экспедиции по театру побывают в театральных мастерских, совершенно самостоятельно подключат звуковое оборудование и соберут декорацию, узнают некоторые тайны кукловождения и многое другое.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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Теги
Золотой петушок
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