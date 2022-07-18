Александр Лазарев принял участие в торжествах по случаю Дня металлурга

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравил жителей Карабаша с Днем металлурга и 200-летием со дня образования города. Также спикер Заксобрания региона принял участие в торжественных мероприятиях в Пластовском муниципальном районе, посвященных Дню металлурга, годовщине со дня основания района и 25-летию компании «Южуралзолото».

Рабочую поездку в Карабаш Александр Лазарев, его заместитель Анатолий Еремин, депутаты Елена Тарасова и Дмитрий Клеутин начали с посещения аллеи ветеранов и школы искусств.

Во время прогулки по объектам спикер областного парламента пообщался с жителями города, поздравил их с Днем металлурга.

Аллея ветеранов – ключевая территория в системе общественных пространств центра Карабаша. Ее окружают многоквартирные дома, в которых проживает около 80-ти процентов всех горожан. Рядом находятся основные культурные и спортивные учреждения. Проект аллеи ветеранов победил в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. К его разработке администрация города привлекла практически всех жителей города – от школьников до представителей ветеранских организаций. Около двух лет назад в городе появилось отличное культурное пространство с двумя летними сценами, детскими площадками, множеством зон отдыха. Оно полюбилось жителям Карабаша.

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Далее Александр Лазарев с главой города Олегом Будановым посетили детскую школу искусств, которая около 60 лет является одним из центров культуры и художественного образования Карабаша. Несколько лет назад она переехала в новое здание, отвечающее всем современным требованиям, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

К 200-летию города в Карабаше открылись новые объекты, которые, без сомнения, сделают город еще более комфортным для проживания. Это и плавающий светомузыкальный фонтан, установленный на городском пруду, новая пекарня «Плюшки Ватрушки», воскресная школа в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста. Олег Буданов также рассказал, что в этот день, 18-го июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии нового современного пожарного депо, строительство которого профинансировал завод «Карабашмедь».

Депутаты также приняли участие в вечернем торжественном мероприятии, посвященном Дню металлурга и 200-летию Карабаша.

Александр Лазарев поздравил жителей города с Днем металлурга.

«Сегодня этот праздник в Челябинской области отмечают тысячи семей, десятки трудовых династий. Во все времена коллектив «Карабашмеди» отличали высокая трудовая самоотдача, преемственность традиций. Все это позволило вам выстоять под суровыми ветрами перемен в 1990-е годы, сохранить марку одного из крупнейших производителей меди», - отметил Александр Лазарев.

Он напомнил, что с 2004 года завод находится под управлением Русской медной компании и успешно развивается.

«На комбинате уделяется большое внимание реализации инвестиционных проектов, осваиваются передовые технологические процессы, проводится активная политика в области охраны окружающей среды, развития социальной сферы. Много самого современного и красивого появилось в последние годы в Карабаше. А самое главное – и вы наверно почувствовали – значительно улучшилась экология. Желаю комбинату сохранить набранные в последние годы темпы развития. Уверен, что инициатива и управленческая компетентность руководства, ответственное отношение к работе всего коллектива позволят добиться еще более значимых результатов. Трудовому коллективу – здоровья, стабильности, новых больших проектов и осуществления всех намеченных планов!» - сказал Александр Лазарев.

В праздничный день наградами Законодательного Собрания были отмечены сотрудники «Карабашмеди».

С 2004 года РМК направила 2,2 миллиарда рублей на социальные и благотворительные проекты в Карабаше. На эти средства в том числе реконструированы три детских сада, отремонтирован профилакторий, построен современный многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» и первый в городе торговый центр «Медь».

Также Александр Лазарев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню металлурга, годовщине со дня основания Пластовского района и 25-летию компании «Южуралзолото».

Праздничный день в Пласте начался с парадного шествия «Пласт – частица России!». Участие в нем приняли представители предприятий, общественных организаций, школ района, творческих коллективов местных домов культуры. Колонны, вышедшие из разных районов города, соединились на площади у ДК «Октябрь» и прошли к стадиону «Труд», где начался праздник «25 лет золотых побед».

Со сцены городского стадиона пластовчан поприветствовали Александр Лазарев, его заместитель, президент компании «Южуралзолото» Константин Струков и заместитель председателя областного парламента Юрий Карликанов.

Александр Лазарев в Пластовском районе Поделиться

«Пластовский район – пример динамичного развития, неравнодушного отношения к делу, а главное его достояние – это, конечно же, люди. Талантливые, трудолюбивые, искренне любящие свою малую Родину. С каждым годом район преображается, жители совместно с властями меняют муниципалитет к лучшему: здесь строятся новые дома, объекты социальной сферы, культуры и спорта, приводятся в порядок улицы и дворы», – обратился к пластовчанам Александр Лазарев.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что многие позитивные изменения в районе связаны с «Южуралзолотом», которому исполнилось 25 лет.

«По человеческим меркам – это только начало взрослой жизни, а для предприятия – серьезный трудовой путь. Успешное развитие предприятия в первую очередь зависит от его сотрудников – высококвалифицированных специалистов и руководителей, профессионалов в своем деле. От всей души поздравляю «Южуралзолото» с юбилеем, с профессиональным праздником – Днем металлурга! А всех пластовчан с Днем района! Искренне желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия!» - сказал Александр Лазарев.

Отдельную благодарность председатель Законодательного Собрания выразил ветеранам предприятия, которые на протяжении десятилетий обеспечивали становление и развитие золотодобывающей промышленности в регионе.

Депутаты вручили награды Законодательного Собрания – почетные грамоты и благодарственные письма – сотрудникам АО «Южуралзолото». Наградами в этот праздничный день были отмечены инженеры, проходчики, машинисты, токари, слесари – все те, кто своим тяжелым и почетным трудом ежедневно вносит вклад в развитие Пластовского района и Челябинской области.

Закончились торжества праздничным концертом и фейерверком.