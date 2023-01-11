Анонсы событий и мероприятий на 12 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 января.

С 10 до 19 часов Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает челябинцев на День Курчатова, посвященный 120-летию со дня рождения физика-экспериментатора Игоря Васильевича Курчатова (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69).

В программе:

- информационный час «Слово о Курчатове»,

- беседа у книжной полки «Игорь Васильевич Курчатов»,

- виртуальная прогулка «С именем Курчатова». Участникам предстоит путешествие по памятным местам Челябинска, названным в честь всемирно известного физика-ядерщика, по закрытым городам Челябинской области – Трехгорному, Озерску.

- выставка «Курчатов и мирный атом» из цикла «Ученые-педагоги», где представлены избранные труды ученого.

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция «Образовательные проекты для родителей детей с ОВЗ» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится онлайн вебинар для педагогов к новому «Уроку цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду» от Яндекса.

В 12 часов в ДК «Бригантина» состоится творческий мастер-класс по народной кукле «Зайчик на пальчик», который проведет руководитель Мастерской народной куклы «Лада» Марина Турик (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

В 15 часов состоится интеллектуальный командный квиз, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника атомной отрасли России - Игоря Васильевича Курчатова (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия - Моя история»).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Сканография». Автор выставки Сергей Зырянов работает в оригинальной технике, создавая изображения при помощи сканера (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 17 часов состоится встреча с сотрудниками Института инновационных психотехнологий «Как договариваться с подсознанием» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60у Пушкинский зал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

В 17 часов 30 минут в день юбилея И.В. Курчатова в Челябинске пройдет интеллектуальный командный квиз «Адреналин», посвященный ученому-атомщику и его соратникам. Игроки не только ответят на вопросы, но и сделают на них ставки. Проведет квиз Информационный центр по атомной энергии (Челябинск, Энгельса, 107).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения

ДЛЯ СПРАВКИ

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации.

12 января в календаре праздников славян – День похищений.

12 января – Анисьин день.

12 января 1936 года основано добровольное спортивное общество «Локомотив».

12 января 1950 года в СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.