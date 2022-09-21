Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 сентября.

В 9 часов стартует Южно-Уральская Книжная Ярмарка #РыжийФест. В программе - более 70 событий (лекции, мастер-классы, детская площадка), творческие встречи с известными авторами (более 30 гостей), книготорговля и многое другое. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 12 часов – торжественное открытие.

С 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в Челябинске состоится 28-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» (Челябинск, пр. Ленина, д. 41А, Дом архитектора).

В программе:

- награждение застройщиков Челябинской области – победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2022, крупнейших девелоперов по вводу жилья в 2021 году. - торжественное открытие мемориальной доски Л.Д. Семичастному на фасаде здания «Дом архитектора».

В 9 часов 45 минут состоится рабочий выезд главы города Челябинска Натальи Котовой по объектам благоустройства и дорожного строительства.

В 10 часов состоится открытие мастерских «Обслуживание грузовой техники» и «Обслуживание тяжелой техники» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (Челябинск, ул. Чайковского, 1, Челябинский государственный колледж «Рост»).

В 10 часов в Челябинске впервые пройдет специализированная конференция «Современное здравоохранение Южного Урала». В первый день конференции участники поделятся успешными кейсами в вопросах внедрения новейших технологий, информатизации и цифровизации услуг (Челябинск, ул. Труда, 183 ТРК «Гагарин Парк»).

С 10 до 18 часов будет работать выставка, где будет представлены новейшие разработки медицинского оборудования российского и белорусского производства.

- посетители смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа, измерить давление и уровень сахара в крови, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

В 10 часов продолжится XII Областная практическая конференция «Госзаказ-2022. Просто о сложном» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится пресс-конференция с представителями ФСС, паралимпийцем Алексеем Котловым и представителями организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг для реабилитации инвалидов (Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск»).

В 11 часов состоится инспекция строящегося в Миассе газопровода-перемычки между газораспределительными станциями «Миасс» и «Сыростан». Мероприятие пройдет на участке по направлению автодороги от М-5 «Урал» к 75К-163, подъезд к СНТ «Вишневый».

В программе - демонстрация процесса соединения труб газопровода-перемычки, общение с жителями газифицируемой территории.

Пресс-подход к гендиректору АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Челябинскгоргаз» Владимиру Серадскому.

В 14 часов журналистов приглашают в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ул. Блюхера, 42А, ЧОДКБ, первый корпус).

- Представителям СМИ расскажут, по каким международным стандартам работает ЧОДКБ и как они помогают обеспечить лекарственную безопасность пациентов.

- Покажут все этапы работы от маркировки препаратов в стационаре до секретов аптечной витрины.

- Медики дадут полезные советы родителям, как правильно использовать домашнюю аптечку.

В 14 часов состоится экскурсия (6+) по зданию Челябинского театра драмы «Что скрывает занавес». Проводит экскурсии краевед, лектор Российского общества «Знание» - Александр Ермолаевич Краснов (Челябинск, пл. Революции, 6).

В 18 часов в Челябинске продолжится фестиваль науки «КСТАТИ» (ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу со стороны памятника). Программа.

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс по автоматическому рисованию (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится открытие выставки дизайнера и художника Петра Серебровского и шоу боди-арта (18+). Прямо на глазах у публики картины автора из рам перенесутся на тела живых моделей (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 19 часов при поддержке Отдела культуры Челябинской епархии в культурно-развлекательном комплексе «Манекен» состоится выступление заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой с программой «Драгоценный ларец» (Челябинск, Комсомольский просп., 16).

В 19 часов продолжится IX международный фестиваль «Джаз на большом органе», в программе - молодой музыкант, победительница конкурса «Синяя птица», композитор, многократный лауреат международных состязаний молодых органистов Стефанида Ермолаева (Москва), органист Владимира Магалашвили (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 сентября - Всемирный день без автомобиля.

22 сентября - Всемирный день защиты слонов.

22 сентября - Всемирный день носорога.

22 сентября 2022 года - Всемирный день бестраншейных технологий (каждый четвертый четверг сентября).

22 сентября в календаре православных праздников - День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.

22 сентября в народном календаре – Аким (Иоаким) и Анна.

22 сентября 1764 года в России введены каменные верстовые столбы.

22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске.

22 сентября 1839 года состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве.

22 сентября 1935 года в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».