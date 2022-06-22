Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+).

С 9 до 19 часов в Челябинской областной Публичной библиотеке состоится Большой книжный просмотр (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, читальный зал № 4).

В 9 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие во внеочередном заседании ученого совета Южно-Уральского государственного университета, на котором состоится представление нового ректора (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской

области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114). Видеотрансляция на сайте Законодательного Собрания.

В 11 часов состоится открытие МФЦ в Металлургическом районе города Челябинска. В мероприятии примет участие заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов (Челябинск, ул. Черкасская, 15).

В 11 часов на платформе медиахолдинга «ГранадаПресс» состоится пресс-конференция в режиме онлайн по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей с участием представителей ГУ МВД Челябинской области, министерства социальных отношений региона и Челябинской областной клинической наркологической больницы.

В 11 часов, в 13 и в 15 часов Челябинский театр современного танца покажет иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил» - это спектакль-путешествие или спектакль-«бродилка» (ул. Новороссийская, 63, Челябинский театр современного танца»).

Вместе с Димой и его бабушкой зрители прогуляются по парадным лестницам и залам, тайным «закоулкам» театра танца. Каждый ребенок сможет почувствовать себя актёром театра. После представления детей ждет увлекательный творческий мастер-класс.

С 13 до 16 часов состоится ролевая игра по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Она пройдет в парке исторической реконструкции «Гардарика» в рамках проекта «Чужеземцы». В иогре примут участие состоящие на различных учётах подростки. Ребят приедет поддержать Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения (по Уфимскому тракту в сторону Миасса, расстояние от Челябинска от АМЗ - 35 километра).

В 16 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет рабочую встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Александром Пятигором, а также наградит победителей соревнований профессионального мастерства «Россети Урал» среди бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП (мероприятие пройдет на учебно-тренировочном полигоне «Россети Урал» в с. Миасское Красноармейского района).

С 18 до 20 часов состоятся «Уроки свадебного танца» на площадке Летней эстрады областного краеведческого музея. Занятия будут проводиться каждый четверг вплоть до седьмого июля.

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Хронология чувств» состоится мастер-класс по портрету углем (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств).

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета стартует Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». По традиции фестиваль откроет премьера челябинского театра. В этом году - знаменитый балет «Корсар» Адольфа Адана. Фестиваль продлится по первое июля (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий Центральной детской городской библиотеки им. А.М. Горького в Челябинске.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - День балалайки - международный праздник музыкантов-народников.

23 июня - День государственной службы ООН.

23 июня - Международный день вдов.

23 июня в православном календаре - знамения Тимофея.

23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка.

23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион».