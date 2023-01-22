22.01.2023
В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину
22.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)
22.01.2023
В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю
22.01.2023
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
22.01.2023
В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек
22.01.2023
В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое
Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)
20.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)
17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
16.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023