Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа, трансляция организована в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 10 часов региональное отделение партии «Единая Россия» отправит гуманитарный конвой в подшефные города Донецкой Народной Республики (Челябинск, Театральная площадь).

В 11 часов состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню без интернета, который в этом году приходится на 29 января (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

С 13 часов до 14 часов 30 минут состоится просветительский вебинар «Киберриски в детской среде. Риски настоящего» для региональных журналистов и блогеров. Футуролог, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов расскажет реальные истории, в которых дети и подростки становились жертвами кибермошенников. Регистрация.

В 13 часов состоится занятие о профилактике гепатита А и других вирусных инфекций в рамках «Зелёного понедельника» ЧелГУ. Его проведёт аспирант биологического факультета вуза Юлия Чумачёва (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ, холл второго этажа).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 января - День ручного письма (День почерка).

23 января – День сотрудников органов дознания МЧС России.

23 января - Всемирный день пирога.

23 января в православном календаре - День памяти святителя Григория, епископа Нисского.

23 января в народном календаре - Григорий-Летоуказатель.

23 января 1895 года впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.

23 января 1960 года установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.