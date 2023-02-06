Анонсы событий и мероприятий на седьмое февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий седьмое февраля.

В 10 часов состоится пресс-конференция «Развитие бокса в Челябинске» (медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет

В 12 часов «АиФ-Челябинск» организует пресс-конференцию, посвященную теме финансовой грамотности населения. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн на платформе Яндекс.Телемост.

В 14 часов состоится торжественное открытие старейшего конкурса детского творчества «Город мастеров» (Челябинск, ул. Труда, 100, государственный исторический музей Южного Урала, музейное-выставочный центр, вход между башнями).

В 14 часов состоятся открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69 / ул. Свободы, д. 60, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, зал электронной информации).

В 14 часов в рамках проведения акции «Письмо защитнику Отечества» в челябинском образовательном центре №2 состоится урок, в рамках которого ученики четвертого и шестого классов будут делать открытки ко Дню защитника Отечества. Проведут урок студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, вышедшие на практику (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 5).

С 15 до 17 часов в Детском технопарке «Кванториум» пройдет финальный день зимней Аэрокосмической научно-практической школы ЮУрГУ. Участники представят жюри макеты планеров, воспроизведут их запуски, выступят с докладами (Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 18 часов в фойе Камерного театра состоится открытие фотовыставки «Мы нужны друг другу», посвященной проекту «Наставничество» (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15. Камерный театр).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ПЛАН спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения на период, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Седьмого февраля - День российского бизнес-образования.

Седьмого февраля в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Седьмого февраля в православном календаре – День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

Седьмого февраля в народном календаре - Григорьев день,Григорий-весноуказатель.

Седьмого февраля - День рождения огнетушителя.

Седьмого февраля - День полетов на Луну.

Седьмого февраля - День балета.

Седьмого февраля - День отправки открыток друзьям.