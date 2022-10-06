Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое октября.

В 9 часов 30 минут состоится пресс-тур, посвященный подведению итогов Всероссийской выставки «Вместе – ради детей!». В ходе пресс-тура представители СМИ побывают на

занятиях в областном центре социальной защиты «Семья», в семейном многофункциональном центре, познакомятся с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.

Программа:

В 9 часов 30 минут - пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной.

В 9 часов 50 минут - выезд на объекты (в пределах Челябинска).

В 10 часов в Челябинске в кинотеатре имени А. С. Пушкина состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания гражданской обороны РФ. Принимает участие глава города Наталья Котова.

В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 10 часов – начало работы выставки.

В 11 часов – молебен «На начало благого дела».

В 12 часов – выступление военно-патриотического клубы «Высота».

В 13 часов – лекция «Значение Пресвятой Богородицы в жизни христианина», которую прочтет клирик Екатеринбургской епархии, бессменный ведущий программ духовной тематики православного телеканала «Союз» иерей Константин Корепанов.

В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В 15 часов – молебен.

В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.

В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.

В 11 часов состоится прямая линия с руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области Натальей Клейменовой журналисты смогут задать свои вопросы (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит региональный штаб «МЫВМЕСТЕ», пообщается с волонтерами, которые по поручению губернатора уже начали оказывать помощь семьям мобилизованных южноуральцев (Челябинск, Энгельса 73/ Сони Кривой 57, Молодежный ресурсный центр).

В 12 часов в формате онлайн состоится пресс-конференция «Большие гости Няганского театра юного зрителя в Челябинске». Гастроли театра пройдут с шестого по девятое октября в Молодёжном театре (площадка медиахолдинга «Гранада Пресс»).

В 13 часов состоится пресс-конференция по поводу предстоящей доставки в Челябинск ковчега с мощами Матроны Московской и грядущих торжеств в честь святых Челябинской Земли (ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск»).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 октября 2022 года - Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу октября).

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ.

7 октября - Фекла Запрядальница.