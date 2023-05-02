02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе мая (18+)
30.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое мая (18+)
28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)
26.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+)
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023