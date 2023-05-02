Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье мая.

В девять часов 45 минут в Магнитогорске продолжится Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»). Игры в девять часов 45 минут, в 12 часов 30 минут (магнитогорский «Металлург» и «Северсталь» из Череповца), в 15 часов 15 минут и в 18 часов.

В 10 часов состоится онлайн публичная лекция кандидата филологических наук Александра Сергеевича Полушкина «Глоток свободы или катастрофа?». Тема революции в мировой литературе (к юбилеям Карла Маркса, Максимилиана Робеспьера, Жан-Поль Марата, Эрнеста Че Гевары).

В 12 часов представителей СМИ познакомят со структурой работы Челябинского областного Центра пульмонологии, современным оборудованием, новейшими способами диагностики и лечения бронхиальной астмы. (Челябинск, ул. Островского, 81. ОКБ №3).

В 14 часов в Челябинске состоится открытие выставки «Урал - опорный край державы!», посвященной знаковым событиям в истории Челябинской области, - 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летию Челябинского тракторного завода. Выставку посетит губернатор Алексей Текслер (Челябинск, ул. Кирова, выставочное пространство у памятника добровольцам-танкистам).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Flammis/Мерцания». В экспозиции выставки представлены фотография и графика Екатерины Савочкиной. Выставка продолжит свою работу по 28 мая (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 19 часов состоится открытие многодневного фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски». Программа (Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК «КУБа», второй этаж, Галерея Паркер).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: курсы, мастер-классы, клубные встречи, беседы, выставки и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Третье мая - Всемирный день Солнца.

Третье мая - Всемирный день свободы печати.

Третье мая - День кондитера в России.

Третье мая в народном календаре – Окликание предков.