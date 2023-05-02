Анонсы событий и мероприятий на второе мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе мая.

В девять часов 45 минут в Магнитогорске продолжится Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»). Игры в девять часов 45 минут, в 12 часов 30 минут (магнитогорский «Металлург» и «Сибирь» из Новосибирска), в 15 часов 15 минут и в 18 часов.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященную седьмому сезону проекта-преображения «Красота в тебе», который стартует первого мая. Впервые героем станет мужчина (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция - в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 14 часов состоится церемония открытия проекта «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». В церемонии примут участие вице-губернатор Вадим Евдокимов, министр культуры Алексей Бетехтин и заместитель директора по учету и хранению ГМЗ «Царское село» Татьяна Серпинская (Челябинск, ул. Труда, 183 мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 15 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественную церемонию награждения представителей профсоюзов Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов правительства).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе мая 2023 года - Всемирный день борьбы с астмой (отмечается в первый вторник мая).

Второе мая - Всемирный день тунца.

Второе мая в православном календаре – День памяти Блаженной Матроны Московской.

Второе мая в народном календаре – Иван Ветхопещерник.

Второго мая 1764 года по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».

Второго мая 1785 года в России издана «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам».