Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске, а также ознакомится с продукцией, выпускаемой учреждениями ФСИН.

В 9 часов начнется пресс-конференция по осенней призывной кампании, которая стартовала первого ноября (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 9 часов 20 минут в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

​В 9 часов 20 минут - День на истфиле. Школьники смогут побывать на двух парах выбранного ими направления факультета. В программе - общая встреча за настольными играми и чаепитием с активом факультета, который подробнее расскажет о студенческой жизни (Челябинск, пр. Победы, 162​​В, третий корпус, встреча в холле первого этажа).

В 15 часов - интенсив «Экономика - это не столько расчёты, сколько креатив и мышление!»​ (театральный корпус, второй этаж).

В 15 часов - экологический квест «ЭКОнав​тика»​ (Челябинск,​ ул. Василевского, 75, пятый корпус, встреча в холле первого этажа).

В 15 часов - интерактивная лекция «Жизнь в экономике и экономика в жизни» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, ауд. 212).

С 15 до 17 часов - языковые мастер-классы «FLIP: Live» (первый корпус, встреча в холле).

В 10 часов в Челябинске состоится финал обучения по созданию и развитию молодежных пространств «Своя атмосфера» (Челябинск, ул. Энгельса, 107, информационный центр по атомной энергии).

Семь команд из Златоуста, Копейска, Коркино, Озерска, Пластовского, Сосновского и Южноуральского муниципальных районов по итогам двухмесячного обучения презентуют свои проекты. Жюри определит победителей, которые получает поддержку на обустройство молодежных пространств в своих территориях.

С 10 до 18 часов в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского состоятся Творческие мастерские «Новое передвижничество». Мастер-класс и дискуссию проведет Татьяна Мищенко (живопись, графика) – член живописной секции Союза художников, директор Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств (Челябинск, пр. Победы, 167, факультет изобразительного искусства).

В 12 состоится пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Развитие футбола в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 15 часов в Златоусте в рамках проекта «Дни народной музыки» состоится концерт «Мы… Музыка… Аплодисменты!» с участием молодежных творческих коллективов, специализирующихся на интерпретации народной музыки и культуры (Златоуст, ул. Ленина, д. 1, ДК «Булат»).

В 18 часов состоится Осенний бал Южно-Уральского государственного медицинского университета, в ходе которого пройдет церемония посвящения 350 первокурсников в студенты ЮУГМУ (Челябинск, ул. Чапаева, 118, ГК «Березка», зал «Сувенир XL»).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 ноября 2022 года - Всемирный день балета.

2 ноября 2022 года - День осведомленности о стрессе.

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

2 ноября 2022 года в календаре католических праздников – День поминовения всех усопших верных у западных христиан.

2 ноября в народном календаре – Артемьев день.

Второго ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

Второго ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II.

Второго ноября 1894 года 1937 года на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды.

Второго ноября 1938 года первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.