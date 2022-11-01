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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вечером первого ноября, ночью и днем в среду, второго ноября, в Челябинской области объявлено што
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госавтоинспекция Челябинска напоминает об ограничениях движения грузового транспорта по улице Худ
01.11.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Суд Ленинского районного суда Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор бывшему главе Аг
01.11.2022

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Экс-главу Агаповского района, задержанного ФСБ, оставили на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
40 детей из Луганской народной республики приедут на каникулы в Челябинскую область. «Группа дете
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
01.11.2022

Группу детей отправили на каникулы в одну из лучших здравниц Южного Урала

Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на «Ночь искусств». Меропри
01.11.2022

Темой всех мероприятий станет единство в многообразии

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01.11.2022

Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2022

Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2022

За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2022

В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2022

В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
Анонсы
Общество
01.11.2022 19:21

Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске, а также ознакомится с продукцией, выпускаемой учреждениями ФСИН.

В 9 часов начнется пресс-конференция по осенней призывной кампании, которая стартовала первого ноября (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 9 часов 20 минут в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

​В 9 часов 20 минут - День на истфиле. Школьники смогут побывать на двух парах выбранного ими направления факультета. В программе - общая встреча за настольными играми и чаепитием с активом факультета, который подробнее расскажет о студенческой жизни (Челябинск, пр. Победы, 162​​В, третий корпус, встреча в холле первого этажа).

В 15 часов - интенсив «Экономика - это не столько расчёты, сколько креатив и мышление!»​ (театральный корпус, второй этаж).

В 15 часов - экологический квест «ЭКОнав​тика»​ (Челябинск,​ ул. Василевского, 75, пятый корпус, встреча в холле первого этажа).

В 15 часов - интерактивная лекция «Жизнь в экономике и экономика в жизни» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, ауд. 212).

С 15 до 17 часов - языковые мастер-классы «FLIP: Live» (первый корпус, встреча в холле).

В 10 часов в Челябинске состоится финал обучения по созданию и развитию молодежных пространств «Своя атмосфера» (Челябинск, ул. Энгельса, 107, информационный центр по атомной энергии).

Семь команд из Златоуста, Копейска, Коркино, Озерска, Пластовского, Сосновского и Южноуральского муниципальных районов по итогам двухмесячного обучения презентуют свои проекты. Жюри определит победителей, которые получает поддержку на обустройство молодежных пространств в своих территориях.

С 10 до 18 часов в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского состоятся Творческие мастерские «Новое передвижничество». Мастер-класс и дискуссию проведет Татьяна Мищенко (живопись, графика) – член живописной секции Союза художников, директор Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств (Челябинск, пр. Победы, 167, факультет изобразительного искусства).

В 12 состоится пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Развитие футбола в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 15 часов в Златоусте в рамках проекта «Дни народной музыки» состоится концерт «Мы… Музыка… Аплодисменты!» с участием молодежных творческих коллективов, специализирующихся на интерпретации народной музыки и культуры (Златоуст, ул. Ленина, д. 1, ДК «Булат»).

В 18 часов состоится Осенний бал Южно-Уральского государственного медицинского университета, в ходе которого пройдет церемония посвящения 350 первокурсников в студенты ЮУГМУ (Челябинск, ул. Чапаева, 118, ГК «Березка», зал «Сувенир XL»).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 ноября 2022 года - Всемирный день балета.

2 ноября 2022 года - День осведомленности о стрессе.

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

2 ноября 2022 года в календаре католических праздников – День поминовения всех усопших верных у западных христиан.

2 ноября в народном календаре – Артемьев день.

Второго ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей.

Второго ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II.

Второго ноября 1894 года 1937 года на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды.

Второго ноября 1938 года первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
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01.11.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Госавтоинспекция Челябинска напоминает об ограничениях движения грузового транспорта по улице Худ
01.11.2022

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием

Большегрузы на Шершневскую плотину не пустят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Суд Ленинского районного суда Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор бывшему главе Аг
01.11.2022

Подсудимый признал вину в полном объеме и активно сотрудничал со следствием

Экс-главу Агаповского района, задержанного ФСБ, оставили на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
40 детей из Луганской народной республики приедут на каникулы в Челябинскую область. «Группа дете
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
01.11.2022

Группу детей отправили на каникулы в одну из лучших здравниц Южного Урала

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на «Ночь искусств». Меропри
01.11.2022

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Исторический музей приглашает челябинцев на «Ночь искусств»
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01.11.2022 20:34

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01.11.2022 18:57

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01.11.2022 18:55

За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое

01.11.2022 17:19

В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов

01.11.2022 17:11

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01.11.2022 16:54

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01.11.2022 13:24

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01.11.2022 12:37

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01.11.2022 12:31

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01.11.2022 11:47

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01.11.2022 11:36

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В Еткуле теперь есть свои «мисс и мистер Первоклассники»

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Минздрав: В ДТП с участием автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека

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31.10.2022 10:34

В подземных переходах Челябинска установят антивандальные светильники и уложат резиновые коврики

31.10.2022 10:29

На обработку региональных дорог Челябинской области направлено 78 машин

31.10.2022 10:22

В Кунашакском районе перевернулся автобус с 20-ю вахтовиками

31.10.2022 10:15

Челябинская область в топ-3 санаториев УрФО для отдыха на ноябрьские праздники

31.10.2022 10:00

За ночь в отдельных районах Челябинской области выпало до шести миллиметров осадков

31.10.2022 09:59

Гуманитарная помощь южноуральцев пришла на передовую

31.10.2022 09:31

В Челябинске опасные участки дорог обработают противогололедными материалами

31.10.2022 09:28

Наступившая рабочая неделя будет на один день короче обычной, а выходные - длиннее

31.10.2022 08:59

Циклон, подошедший к Южному Урала, станет предвестником предстоящей зимы

30.10.2022 22:57

Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»

30.10.2022 21:56

В 2022 году в Челябинской области приобретено 140 новых автобусов, трамваев и троллейбусов

30.10.2022 21:12

Соцзащита принимает заявления на единовременную выплату мобилизованным южноуральцам

30.10.2022 20:38

Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Челябинскую область 30 ноября

30.10.2022 20:03

Аэропорт Челябинска переходит на зимнее расписание

30.10.2022 19:39

В понедельник в Челябинской области – снег, порывистый ветер, геомагнитные возмущения

30.10.2022 19:09

Анонсы событий и мероприятий на 31 октября (18+)

30.10.2022 18:33

За сутки заболел ковидом 171 южноуралец, выздоровело 308, умерло четверо

30.10.2022 14:00

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 24.10.2022 по 29.10.2022)

30.10.2022 09:48

Конкурс "ZOV". "Пишет вам бабушка Галя...Вы все победите, мои хорошие внучата"

29.10.2022 23:52

Мобилизованные из Коркино, Еманжелинска и Еткульского района получили подарки от детей

29.10.2022 21:32

В Челябинской области завершена частичная мобилизация

29.10.2022 16:02

Челябинске общественники в суде будут защищаться от уплотнительной застройки

29.10.2022 15:49

Челябинка передала на теплые пояса для военных шесть килограммов шерсти

29.10.2022 14:43

Житель Майкопа собирал деньги на лечение несуществующей болезни

29.10.2022 13:34

Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже

29.10.2022 13:09

В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины

29.10.2022 12:48

Внимание, не купите квартиру в доме под снос!

29.10.2022 12:45

В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова

29.10.2022 12:22

Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии

29.10.2022 11:57

Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске

29.10.2022 11:33

В Челябинске появилась телефонная будка для книголюбов

29.10.2022 11:11

Алексей Вепринцев: Наши школы должны не только учить, но и воспитывать